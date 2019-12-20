Aktif görevdeki 10 asker ve polise FETÖ gözaltısı
Tunceli merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada aralarında aktif görevdekilerin de bulunduğu 10 polis ve asker için gözaltı kararı verildi
|20 Aralık 2019 15:07
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Tunceli merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada aralarında aktif görevdekilerin de bulunduğu 10 polis ve asker için gözaltı kararı verildi.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Tunceli, Ankara, Mersin, Adıyaman, Bilecek, Mardin ve İstanbul'da aktif görevde bulunan asker ve polislerin de aralarında olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Zanlıların yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldığı öğrenildi.
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