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YÖK, 100 tematik alanda doktora bursu verecek

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 100 tematik alanda doktora bursu vereceğini duyurdu. Başvurular 10 Ocak'ta sona erecek
 20 Aralık 2019 15:21
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YÖK, 100 tematik alanda doktora bursu verecek

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 100 tematik alanda doktora bursu vereceğini duyurdu. Başvurular 10 Ocak'ta sona erecek.

Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, yurtiçindeki devlet üniversitelerinde 100 tematik alanda YÖK Doktora Bursu verilecektir.

Burs Programı ile ilgili

Devlet Yükseköğretim Kurumları başvurmak istedikleri alanlar için 20 Aralık 2019 - 10 Ocak 2020 (Saat17:00) tarihleri arasında https://webuyg.yok.gov.tr/doktora adresinden başvuru yapacak olup, doldurulan formları Rektörlükler aracılığıyla üst yazı ekinde Başkanlığımıza ulaştıracaklardır.

BAŞVURU

1- Yükseköğretim Kurumlarının "100/2000 YÖK Doktora Bursu Başvuru Formu"nda istenilen verilerin girişini yapmak üzere belirleyecekleri kişiyi YÖKSİS'te* yetkilendirmeleri gerekmektedir.

Yetkilendirme ilgili Yükseköğretim Kurumunun Personel Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacaktır.

*YÖKSİS Rol Adı: "100/2000 YÖK Doktora Bursu"

Önemli: Bu aşamada sadece Üniversitelerin kontenjan taleplerine yönelik başvurular alınacak olup öğrencilere yönelik başvurular bu başvuruların sonuçlanması sonrasında kontenjan hak eden üniversitelerce ilan edilecektir.

2- Başvuru yapılan her bir program için https://webuyg.yok.gov.tr/doktora (web sitesinin internet explorer tarayıcısında açılması gerekmektedir.) adresinde bulunan Başvuru Formu'nun, karakter kısıtları göz önünde bulundurularak ve eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.

3- Yükseköğretim Kurumları ilan edilen öncelikli alanlardan, en fazla 5 alan için en az 3 kontenjan talep edilerek başvuru yapabilecektir.

4- Geçmiş dönemlerden kalan hiçbir kontenjan 2018-2019 eğitim öğretim yılı Bahar dönemine aktarılmayacaktır.

5- Başvuruda öncelikli alanın adının ve kodunun belirtilmesi zorunludur. Ancak program isminin başvuru yapılacak alan adıyla birebir aynı olması gerekmemektedir.
Memurlar.Net
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