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Geliştirdiği İHA sayesinde kendi işinin patronu oldu

Harita teknikeri olan Enes Şensoy, merak ile parçalarını alıp, kendisinin geliştirdiği insansız hava aracı (İHA) ile işinin patronu oldu. Türkiye'yi gezerek arazilerin fotogrametri haritasını çıkartan Şensoy, düşük maliyete kurduğu işi ile hem geçimini sağlıyor hem de insanlara örnek oluyor
 20 Aralık 2019 15:32
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Geliştirdiği İHA sayesinde kendi işinin patronu oldu

Harita teknikeri olan Enes Şensoy, merak ile parçalarını alıp, kendisinin geliştirdiği insansız hava aracı (İHA) ile işinin patronu oldu. Türkiye'yi gezerek arazilerin fotogrametri haritasını çıkartan Şensoy, düşük maliyete kurduğu işi ile hem geçimini sağlıyor hem de insanlara örnek oluyor.

Ordulu harita teknikeri 33 yaşındaki Enes Şensoy, 5 yıl merak saldığı İHA'ları araştırmaya başladı. İnternet sitelerinde forumları dolaşan Şensoy, yaptığı araştırma sonucu kendine ait İHA'yı üretmek istedi. Çeşitli parçaları alarak yüksek donanıma sahip İHA'sını yaklaşık 2 yılda tamamlayan Şensoy, Türkiye'yi dolaşarak fotogrametri haritalar çizimine başladı. Düşük bir bütçe ile kendi işinin patronu olan Şensoy, gençlere ilham kaynağı olmak istiyor.


Geliştirdiği İHA sayesinde kendi işinin patronu oldu

"Sektörde böyle bir boşluk vardı"

5 yıldır insansız hava aracı geliştirdiğini ve 3 yıldır da bu araçlar ile fotogrametri haritalar yaptığını belirten Enes Şensoy, "Artık günümüzde İHA'lar ve dronelar ciddi bir teknolojik atılım gerçekleştirdi ve bunlar artık devletler boyunda değil, kişiler boyutuna kadar inebildi. Bu da bizim haritacılık sektöründe de avantajlara yol açtı. Daha büyük alanları, daha kısa sürede, daha az insan gücü ve haliyle de düşük maliyetler ile haritalar çıkartabilmemiz için olanak sağladı. Ben de sektörde böyle bir boşluk gördüm ve kendim bir İHA geliştirerek, haritalama amaçlı olarak kullandım ve böylelikle de kendime yeni bir iş kolu açmış oldum" dedi.

"Ekonomik bir bütçe ile kendi işimi kurdum"

"Artık kendi işim var, kendi işimle çalışıyorum" diyen Şensoy, "Daha önceden bir çalışandım şimdi ise kısmetimi kovalıyorum. Çok ekonomik bir bütçe ile kendi işimi kurabilmiş oldum. Paradan ziyade bu işte bilgi ve tecrübe geçerlilik sağlamakta. Üniversitelerde kurslar vermeyi çok isterdim. Gençlere ilham verme ve bu işi öğretebilmek adına yardımcı olmak isterim" şeklinde konuştu.

"Arızaları kendim onarabiliyorum"

Şensoy, uzun uğraşlar sonucu ürettiği İHA'nın kontrolünün zor olduğunu, 15-20 bin TL arası bir fiyata ürettiği aracının teknik arızalarını da kendisinin çözdüğünü belirterek, "Ben bu fikir ilk aklımda geliştiğinden beri zaten piyasada harita yapabilme amaçlı profesyonel İHA'lar vardı. Fakat bu sistemlerin fiyatı ciddi anlamda yüksekti ve teknoloji daha çok yeni olduğu için onlarda da çeşitli sorunlar var. Ben yüksek meblağlar verip o sistemlere geçmek yerine kendi İHA'mı daha düşük paralara kurabildim. Bu ciddi bir süre aldı ama bu sistemi artık defalarca kurabilirim. Bu aracın düşme sonucu aldığı darbeleri ve teknik sorunlarına da kendim müdahale ediyorum" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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