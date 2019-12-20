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İmamoğlu: İstanbul'un köylerinin su sorunu Ankara'da çözülecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14'üncü ilçe belediyesi ziyaretini Silivri'ye yaptı
 20 Aralık 2019 15:43
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İmamoğlu: İstanbul'un köylerinin su sorunu Ankara'da çözülecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14'üncü ilçe belediyesi ziyaretini Silivri'ye yaptı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'dan yaklaşık 2,5 saat sunum alan İmamoğlu, toplantı sonrasında gazetecilerin 'köylerin su sorununa' ilişkin sorusuna, "Ankara'da bir kanun çıktı. Bizim köyümüzü, kırsalımızı mahalle kabul edip, şehirle aynı statüye oturttu. Buna da İSKİ bu şekilde karar alıyor. Hem biz kendi siyasi bağlantılarımızı hem kendileri kendi siyasi bağlantılarını aktararak, bunun Ankara'daki çözümüne de uğraşacağız" yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'ı ziyaret etti. Silivri ile 14'üncü ilçe belediyesi ziyaretini gerçekleştiren İmamoğlu'na İBB üst yönetimi tam kadro eşlik etti. Yılmaz, belediye binası girişinde karşıladığı İmamoğlu ve heyetini makam odasında ağırladı. Yılmaz'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden İmamoğlu, "Belediye başkanımızla, Büyükşehir'le olan sürecini konuşacağız uzun uzun. Önümüzdeki sürece dair, geçmişten gelen hangi konular var, geleceğe dair neler yapılmalı, ortak akılla süreci yönetmeye dair prensibimize dönük Silivri'nin her konusunu konuşmaya çalışacağız" dedi. Silivri'nin kırsalı en geniş olan ilçelerinden bir tanesi olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Dolayısıyla o boyutuyla ele alacağımız konularımız var. Başkan'ımıza teşekkür ederiz" diye konuştu.

"İSTANBUL'UN MARKA ŞEHİR OLMA YOLUNDAKİ MÜCADELESİNE KATKI SUNACAĞIZ"

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ise ziyaretle ilgili şunları söyledi: "İBB Başkanımızı ve değerli ekibini Silivrimizde ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Silivri'deki hoşgörü ikliminin, Silivri'deki yerleşik demokrasi kültürünün buradaki çalışma ortamında başrol oynayacağını biliyorum ve inanıyorum. Önümüzdeki süreçte de Silivri'nin potansiyellerinin, İstanbul'un marka bir şehir olma yolundaki mücadelesinde katkı sunacağına inanıyorum. Silivri'ye güveniyorum. Bu nokta da Silivri'nin problemlerini konuşma adına da buraya ekibinizle geldiğiniz için de sizlere ayrı ayrı hepinize teşekkür etmek istiyorum"

"ÇOK VERİMLİ 2,5 SAAT GEÇİRDİK"

Konuşmaların ardından, Silivri'nin sorunlarının ele alındığı sunumun yapılacağı salona geçildi. Sunumda, İmamoğlu ile birlikte İBB üst yönetimi de hazır bulundu. Başkan Yılmaz ve beraberindeki ilçe belediye yöneticileri, İBB heyetine sunum yaptı. Sunumun ardından, İmamoğlu ve Yılmaz, kameraların karşısına geçti. İmamoğlu, "İçeride neler konuşuldu" sorusuna, "Silivri'yi konuştuk. Oldukça verimli bir sunum aldık Başkanımızdan. Silivri'nin bütün analizini çok iyi bir şekilde önümüze servis etti. İBB ile denizin temizliğinden plajlarına, Silivri'nin stadından parklarına, E-5'teki geçiş problemlerine varıncaya kadar bütün düşüncelerini paylaştı. Ortak projelerimiz var. Kendi düşündükleri var. Köy kalkınmaları konusunda ortak konuları konuştuk. . 2020'de çok seri bir Silivri hizmet planını ön görüyorum. Planlı bir süreç yönetmek istiyoruz" yanıtını verdi.

"ANKARA'DAKİ ÇÖZÜMÜNE UĞRAŞACAĞIZ"

İmamoğlu'na, "Gündemdeki su meselesi konuşuldu mu içeride" sorusu da yöneltildi. İmamoğlu soruya, "Konuşuldu. Başkan'ımız o konuda ısrarcı; geçmişteki köy statüsüne geçilmesi konusunda. Tabi burada bir kanuni engel var. Farklı sakıncaları var. Başkanım, 'O konudaki sakıncayı da göz önüne alırsın sen' dedi ama biz ona gelmeden başka türlü nasıl çözebiliriz, bunu Ankara'nın gündemine nasıl taşıyabiliriz, ona bakmak lazım. Çünkü Ankara'da bir kanun çıktı. Yani bizim köyümüzü, kırsalımızı mahalle kabul edip, şehirle aynı statüye oturttu. Hem biz kendi siyasi bağlantılarımızı hem kendileri kendi siyasi bağlantılarını aktararak, bunun Ankara'daki çözümüne de uğraşacağız. Başkanımın bize cesur uyarısını da göze alacağız, bakalım orada ne yapabiliriz" şeklinde cevap verdi.

"ÖNÜMÜZDEKİ BAHAR İTİBARİYLE ÇÖZÜYORUZ"

İmamoğlu, Büyükada'daki at konusuyla ilgili İBB'nin Saraçhane'deki merkez binası bahçesinde eylem yapan hayvan severlerle ilgili soruya ise "Bu konuda netiz. Özellikle ata yapılan zulüm, sıkıntıların hepsinin takibindeyiz. Orada bir protokol ve süreç işliyor. Yazın ortasında 'Şunu şöyle yaptık, bunu böyle yaptık' diyemezdik. Sorunu çözüyoruz ve bitirince açıklayacağız. Oradaki süreçte farklı sıkıntılar var. Onları da aşıyoruz" diye cevap verdi.

İmamoğlu ve Yılmaz, daha sonra beraberlerindeki heyet ile birlikte Silivri'de saha incelemelerinde bulundu. Her ikisi de eski futbolcu olan İmamoğlu ve Yılmaz, İBB Müjdat Gürsu Spor Tesisleri'ni inceledi. İkili, daha sonra sırasıyla İBB'nin "Yuvam İstanbul" projesi kapsamında Silivri'de inşa ettirdiği kreş binasında, Silivri Kız Anadolu İmam Hatip Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi'nde ve Silivri Cemevi'nde incelemelerde bulundu. İmamoğlu ve Yılmaz, Cuma namazlarını Yeni Mahalle'deki Abdullah-Aliye Can Camii'nde kıldı.

DHA
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