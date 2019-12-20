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O şehirde, akşamüzeri iki saat soba yakmayın uyarısı

Antalya'yı 2 gündür etkisine alan sis, kentte nefes almayı güçleştirdi. Sise kent genelinde yakılan sobalardan çıkan duman da eklenince kentin üzerini kara bulut örttü. Antalya Kent Konseyi, rüzgarın denizden karaya estiği 16.00-18.00 saatleri arasında soba yakılmaması uyarısında bulundu.
 20 Aralık 2019 15:47
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O şehirde, akşamüzeri iki saat soba yakmayın uyarısı

Türkiye'nin birçok bölgesinde kuvvetli yüksek basınç nedeniyle görülen sis bulutu, Antalya'yı da etkisine aldı. İki gündür kent merkezinde ve deniz kıyısında etkili olan sisten, kentte yaşayanlar olumsuz etkilendi. Akşam saatlerinde özellikle kentin kuzeyindeki ilçelerde yakılan sobalarla birlikte il geneline yayılan duman, nefes aldırmıyor. Normal zamanlarda kentin seyirlik tepelerinden rahatça görülen deniz manzarası görünmez hale geldi.

'SOBALARI 20.00'DEN SONRA YAKIN'

Hava kirliliğine dikkati çekmek isteyen Antalya Kent Müzesi Çevre Çalışma Grubu'nun hazırladığı raporda, 2008 yılından bu yana kentin genelinde hava kalitesiyle ilgili ölçümlerin yapıldığı vurgulandı. Yıllık 10 mikrometreden küçük partiküller madde (PM10) ortalaması için AB sınır değeri 40 mikrogramm3 olduğuna dikkat çekilen raporda, 2016 yılı için Türkiye'deki sınır değerin 52 mikrogramm3 olduğu belirtildi. Günlük PM10 ortalama değerlerinin AB yönetmeliklerinde 50 mikrogramm3 olarak tanımlandığı ve bu değerin bir takvim yılında 35 defadan fazla aşılmaması gerektiği vurgulanan raporda, kışın rastgele günlerde yapılan ölçümlerde Antalya'nın hava kirliliği değerinin 72 mikrogramm3 tespit edildiği kaydedildi. Kış mevsiminde 30 mikrogramm3 artarak ulaşılan değerin düşürülmesi için çözüm önerileri sunan çevre çalışma grubu, raporda şu ifadelere yer verdi

Şehir içerisinde satılan kömürlerin standardının Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince daha iyi takip edilebilmesi ve kalitesi düşük kömürün alıcıya ulaşmasının engellenmesi amacıyla kömür satışı yapan şirketlerin bir merkezde toplanarak şehre giren ve şehre satılan tüm kömürlerin aynı meyve sebze halinde olduğu gibi kontrol altında tutulması önerilmektedir. Böylece kalitesiz kömür satışı kent genelinde büyük ölçüde engellenmiş olacaktır. Kömür kullanımının yasaklanmasının mümkün olmadığı bilinmektedir. Bu konuda kömürün ilk yakım saatinin 16.00-18.00 arasında yapılması atmosferde inversiyon ve rüzgar yönündeki değişim sebebiyle kirletici birikimine sebep olmaktadır. İlk yakım saatinin, rüzgarın karadan denize doğru kararlı bir şekilde esmeye başladığı 20.00-21.00 saatleri arasında yapılması, Antalya hava kalitesini olumlu yönde etkileyecektir.
DHA
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