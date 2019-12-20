İcralık belediyede, başkanın makam aracı satılacak		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
En çok öğretmen alınacak 5 alan		 
'Çikolata ve cips gibi ürünler okul yakınında satılamayacak'		 
YÖK, 100 tematik alanda doktora bursu verecek		 
Doğa Koleji'nin satıldığını duyan temizlik işçisi böyle dans etti Video		 
Gençler büyük tehlike altında! Korkutan rakamlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bolu'dan da 'atlara karantina' haberi geldi

Vali Ahmet Ümit: Atların kanları alındı, test için Ankara'ya gönderildi. En geç 3-4 gün içinde gelmiş olacak. Sonucuna göre de gerekli tedbirler daha net şekilde alınacaktır. Tatilciler için tedirginlik duyulacak bir husus yok çünkü tedbirler alındı
 20 Aralık 2019 15:52
Yazdır
Bolu'dan da 'atlara karantina' haberi geldi

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Abant Tabiat Parkı'nda fayton ve bireysel gezintilerde kullanılan 83 attan 8'inin ruam hastalığı görülme ihtimali üzerine karantina altına alındığını bildirdi.

Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abant'ta 83 atın, faytonlarda ve bireysel gezinti amaçlı kullanıldığını, çalıştırılmaya başlamadan önce bunlara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce ruam hastalığına karşı testler uygulandığını söyledi.

Test yapılan ve hastalık tespit edilmeyen hayvanlarda, ruam hastalığının daha sonra görülme olasılığı bulunduğuna işaret eden Ümit, şöyle konuştu:

"Bu çerçevede Bakanlığın da talimatları doğrultusunda bu hadise ortaya çıkmadan önce Abant'taki atların testleri yapıldı. Şu anda Abant'ta çalıştırılan 83 attan 8'inde ruam hastalığı değil, ruam hastalığı olma tehlikesi tespit edildi. Bu atlar, şu anda karantina altında ve diğer atlardan ayrı tutuluyor. Bu atların kanları alındı, test için Ankara'ya gönderildi. En geç 3-4 gün içinde gelmiş olacak. Sonucuna göre de gerekli tedbirler daha net şekilde alınacaktır ama şu anda şüpheli gibi gözüken hayvanlar, diğer atlardan ayrı şekilde tutuluyor."

Abant'ın turist ağırlayan bir bölge olduğuna değinen Ümit, "Tatilciler için tedirginlik duyulacak bir husus yok çünkü tedbirler alındı. Ruamın, tek tırnaklı hayvanlarda görülen bir hastalık olduğu yetkililer tarafından söyleniyor. Bu çerçevede gerekli tedbirler alınıyor ve alınmaya da devam edilecek. Bu nedenle bölgeye gelecek misafirlerimizin herhangi bir endişe duymalarına mahal yok." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı
20 Aralık 2019 15:05		 Karadeniz'de 'bahar havası' balıkçılığı olumsuz etkiledi
20 Aralık 2019 14:10
Hafta sonu sis dağılıyor, yağış ve fırtına geliyor
20 Aralık 2019 14:02		 Türkiye'de 68 kilogramlık yeni bir demirli gök taşı bulundu
20 Aralık 2019 13:19
3 günde terbiyelenip 3 saatte pişen lezzet: Fırın ağzı
20 Aralık 2019 13:15		 Vali, Başsavcı ve eski milli futbolcu, down sendromlu çocuklarla halay çekti
20 Aralık 2019 13:08
Liselilerin evcil hayvanlar için 'akıllı kulübe' projesine birincilik
20 Aralık 2019 12:29		 Dünyanın ilk üreticisi oldu: Yoğun talep görüyor
20 Aralık 2019 12:09
Otel odasında buldukları 7 kilo tarihi altını yönetime verdiler
20 Aralık 2019 11:58		 Ebeveynlere 'Çocuklarınızın mahrem fotoğrafını paylaşmayın' uyarısı
20 Aralık 2019 11:51
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:15 - Eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 3 kişiye FETÖ'den tutuklama18:06 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı17:56 - Emniyet Genel Müdürlüğünden 'çakmak gazı' açıklaması17:55 - Dövizde gün sonu fiyatları17:53 - Denizli'de FETÖ'den gözaltına alınan avukat serbest bırakıldı17:51 - Hazinenin borcu, 1 trilyon 274,2 milyar lira17:47 - İcralık belediyede, başkanın makam aracı satılacak17:39 - Emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü17:33 - 2020 yılı sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve kontenjanlar netleşti17:32 - MEB, 2020 yarıyıl mazeret tayin duyurusunu yayımladı
17:29 - 'Bugün balıkçılara 13 milyon liralık destekleme ödemesi yapılacak'17:27 - DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 4 kişi tutuklandı17:23 - Erzincan'da 5 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı17:22 - UEFA'dan skandal karar17:19 - En çok öğretmen alınacak 5 alan17:14 - 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda 69 odalı sığınak bulundu17:13 - Bakanlık, rastgele seçerek, kendi personelini arayacak17:05 - İstanbul'da yarın için fırtına uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
KPSS 2019/2 tercih sonuçları açıklandı
Uzman erbaş yönetmeliği değişecek
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Jestimizi yaparız
2020 yılı sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve kontenjanlar netleşti
3 sendika, asgari ücrette ortak talebi açıkladı
Ryan Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Öğretmenler polise yardımcı olmak amacıyla merkezi sınavlara girecek kişilerin üst aramasını yapabilir mi?
Bakan Varank, 'yerli oto'dan ilk fotoğrafı paylaştı
TSK'da FETÖ'den 18 bin ihraç
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
adalet bakanının tarikat liderinin elini öpmesi 1
yüreğini ortaya koymak 1
ziraat bankasının simit sarayına ortak olması 2
mektup 1
ayrılmaz üçlü 5
sude 1
poğacanın parasını vermek 3
her hastalığı üşütmeye bağlamak 2
aynı iş yerinde çalışan çiftler 3
ryan babel'in galatasaray'ı fifa'ya şikayet etmesi 2
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çayırlı Belediyesi 11 İşçi Alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 50 İşçi Alacak
Espiye Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Manisa Turgutlu Belediyesi 19 İşçi Alacak
Kırıkkale Lüleburgaz KHGB 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Kofcaz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam