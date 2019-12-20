İcralık belediyede, başkanın makam aracı satılacak		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
En çok öğretmen alınacak 5 alan		 
'Çikolata ve cips gibi ürünler okul yakınında satılamayacak'		 
YÖK, 100 tematik alanda doktora bursu verecek		 
Doğa Koleji'nin satıldığını duyan temizlik işçisi böyle dans etti Video		 
Gençler büyük tehlike altında! Korkutan rakamlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ODTÜ akademik arşivini erişime açtı

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde üretilen bilimsel bilginin internet aracılığıyla finansal, yasal, teknik engeller olmaksızın erişebilirliğini sağlayan kurumsal akademik arşiv, kullanıma sunuldu
 20 Aralık 2019 16:39
Yazdır
ODTÜ akademik arşivini erişime açtı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından oluşturulan ve internet ortamından ulaşılabilecek bilim platformu "OpenMETU" erişime açıldı.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki "Açık Bilim Konferansı ve Akademik Arşiv Açılışı" programında bir konuşma yapan ODTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Zeyrek, OpenMETU uygulaması için biraz geç kaldıklarına, Türkiye'de daha önce bu alanda girişimde bulunan üniversitelerin olduğuna işaret etti.

İyi bir zamanlama ve komisyon aracılığıyla OpenMETU'yu erişime açtıklarını aktaran Zeyrek, bilimin açık olduğunun ve olacağının altını çizerek, şöyle dedi:

"Günümüzün değişen paradigmalarında biraz daha başka metodik yaklaşımlara ihtiyaç var. 80'li, 90'lı yıllarda, Türkiye'deki yayın sayılarına baktığımda binler düzeyindeydi. Günümüzde üniversitemizin bir yılda yaptığı yayın sayısı bin civarında. Biz, bunu çok az görüyoruz ve yükselmesi gerekiyor. Türkiye genelinde 40 bine yakın yayınlara çıkmış durumdayız. Muazzam bir gelişme var. Dünyadaki değişim bu zemini yaratmış bulunuyor. Bir çok ihtiyaç da kendini bu anlamda göstermiştir."

ODTÜ'nün araştırmada ve eğitimde hep ön saflarda yer aldığını vurgulayan Zeyrek, "Topluma ve uluslararası camiaya karşı sorumluluklarımızı ön planda tutarak bu çalışmalara başladık. OpenMETU adını verdiğimiz platformla bütün çıktılarımıza açık olarak erişilecek. Son derece yararlı olacak. Bilimin paylaşılabilir olması çok önemli bir gelişim." diye konuştu.

ODTÜ'de üretilen bilimsel bilginin, internet aracılığıyla finansal, yasal, teknik engeller olmaksızın erişebilirliğini sağlayan kurumsal akademik arşivi içeren OpenMETU platformuna, "https://open.metu.edu.tr" adresinden ulaşılabilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Otomobilin 'kadın ustaları' olabilmek için ter döküyorlar
19 Aralık 2019 23:18		 Çorum'da zehirlenen 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı
19 Aralık 2019 19:39
Uluslararası müfredat uygulayan ilk devlet lisesi
19 Aralık 2019 15:58		 İTÜ'den 'Doğa Koleji' açıklaması
19 Aralık 2019 14:38
Okul okul dolaşıp öğrencilere zeka oyunları öğretiyorlar
18 Aralık 2019 22:33		 Meslek lisesi öğrencileri, okullar için temizlik ürünleri üretiyor
18 Aralık 2019 18:05
Deterjan fabrikası değil okul
18 Aralık 2019 11:39		 İlkokulda, yerli malı haftasında, dikkat çeken İHA etkinliği
18 Aralık 2019 01:43
Aksaray Üniversitesi çevre duyarlılığıyla örnek oldu
17 Aralık 2019 23:02		 Bu okul, 22 farklı kalemde temizlik ürünü üretiyor
17 Aralık 2019 20:15
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:15 - Eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 3 kişiye FETÖ'den tutuklama18:06 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı17:56 - Emniyet Genel Müdürlüğünden 'çakmak gazı' açıklaması17:55 - Dövizde gün sonu fiyatları17:53 - Denizli'de FETÖ'den gözaltına alınan avukat serbest bırakıldı17:51 - Hazinenin borcu, 1 trilyon 274,2 milyar lira17:47 - İcralık belediyede, başkanın makam aracı satılacak17:39 - Emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü17:33 - 2020 yılı sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve kontenjanlar netleşti17:32 - MEB, 2020 yarıyıl mazeret tayin duyurusunu yayımladı
17:29 - 'Bugün balıkçılara 13 milyon liralık destekleme ödemesi yapılacak'17:27 - DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 4 kişi tutuklandı17:23 - Erzincan'da 5 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı17:22 - UEFA'dan skandal karar17:19 - En çok öğretmen alınacak 5 alan17:14 - 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda 69 odalı sığınak bulundu17:13 - Bakanlık, rastgele seçerek, kendi personelini arayacak17:05 - İstanbul'da yarın için fırtına uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
KPSS 2019/2 tercih sonuçları açıklandı
Uzman erbaş yönetmeliği değişecek
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Jestimizi yaparız
2020 yılı sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve kontenjanlar netleşti
3 sendika, asgari ücrette ortak talebi açıkladı
Ryan Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Öğretmenler polise yardımcı olmak amacıyla merkezi sınavlara girecek kişilerin üst aramasını yapabilir mi?
Bakan Varank, 'yerli oto'dan ilk fotoğrafı paylaştı
TSK'da FETÖ'den 18 bin ihraç
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
22.12.2019 fenerbahce vs besiktas maci 5
iş yerinde sürekli oflayıp poflamak 4
yürüyüş 1
yolculuk 1
ilker başbuğ 1
arda kardeşler 2
saçını kestirmek 2
açtığı konulara yazılan entryleri okumak 7
hayal mesafesi 4
Üç kahvesi 5
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çayırlı Belediyesi 11 İşçi Alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 50 İşçi Alacak
Espiye Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Manisa Turgutlu Belediyesi 19 İşçi Alacak
Kırıkkale Lüleburgaz KHGB 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Kofcaz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam