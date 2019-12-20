TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanlığı, 05-11 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme sonuçlarının yapıldığını duyurdu
|20 Aralık 2019 16:59
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ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuru;
DUYURU
(20 Aralık 2019)
2019-TUS 2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
05-11 Aralık 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2019 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Ek Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
2019-TUS-2. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları
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