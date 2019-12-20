İcralık belediyede, başkanın makam aracı satılacak		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
En çok öğretmen alınacak 5 alan		 
'Çikolata ve cips gibi ürünler okul yakınında satılamayacak'		 
YÖK, 100 tematik alanda doktora bursu verecek		 
Doğa Koleji'nin satıldığını duyan temizlik işçisi böyle dans etti Video		 
Gençler büyük tehlike altında! Korkutan rakamlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul'da yarın için fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları için uyarılarda bulundu
 20 Aralık 2019 17:05
Yazdır
İstanbul'da yarın için fırtına uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları için uyarılarda bulundu.

İBB Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM'un verilerine göre; İstanbul'da hafta boyunca güney yönünden (lodos) hafif esen rüzgarın cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde esmesi beklendiğini belirtti.

Fırtınanın pazar akşam saatlerinden itibaren şiddetini daha da arttırarak aralıklarla tam fırtına şeklinde pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara fırtına nedeniyle yaşanabilecek hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi ve benzeri olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. İBB ekiplerinin, AKOM'un koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışarak olası ulaşım sıkıntıları ile kazalara karşı anında müdahale edeceği de vurgulandı.

İstanbul'da yeni hafta başı pazartesi itibariyle Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların 4-6 derece birden azalarak, mevsim normallerine gerileyeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İcralık belediyede, başkanın makam aracı satılacak
20 Aralık 2019 17:47		 Başkan Karalar'dan tur operatörlerine: Adana'ya gelin ciğerimi yiyin
20 Aralık 2019 16:26
O şehirde, akşamüzeri iki saat soba yakmayın uyarısı
20 Aralık 2019 15:47		 İmamoğlu: İstanbul'un köylerinin su sorunu Ankara'da çözülecek
20 Aralık 2019 15:43
İstanbul Havalimanı otoparklarında abonelik için yeni kampanya
20 Aralık 2019 15:12		 Sis ve hava kirliliği bir şehri esir aldı
20 Aralık 2019 14:20
Adalar Belediye Başkanı Gül'den 'itlaf edilen atlar' açıklaması
20 Aralık 2019 13:39		 Öğretmen sosyal medyadan talep etti, öğrencilere tatlı yağdı
20 Aralık 2019 12:44
Santim santim fidandan hatıra ormanına
20 Aralık 2019 12:39		 Iğdır ve Kars'ta kış, zorlukları ve güzelliğiyle yaşanıyor
19 Aralık 2019 17:19
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:15 - Eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 3 kişiye FETÖ'den tutuklama18:06 - Çeyrek altın günü kaç TL'den tamamladı17:56 - Emniyet Genel Müdürlüğünden 'çakmak gazı' açıklaması17:55 - Dövizde gün sonu fiyatları17:53 - Denizli'de FETÖ'den gözaltına alınan avukat serbest bırakıldı17:51 - Hazinenin borcu, 1 trilyon 274,2 milyar lira17:47 - İcralık belediyede, başkanın makam aracı satılacak17:39 - Emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü17:33 - 2020 yılı sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve kontenjanlar netleşti17:32 - MEB, 2020 yarıyıl mazeret tayin duyurusunu yayımladı
17:29 - 'Bugün balıkçılara 13 milyon liralık destekleme ödemesi yapılacak'17:27 - DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 4 kişi tutuklandı17:23 - Erzincan'da 5 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı17:22 - UEFA'dan skandal karar17:19 - En çok öğretmen alınacak 5 alan17:14 - 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda 69 odalı sığınak bulundu17:13 - Bakanlık, rastgele seçerek, kendi personelini arayacak17:05 - İstanbul'da yarın için fırtına uyarısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
KPSS 2019/2 tercih sonuçları açıklandı
Uzman erbaş yönetmeliği değişecek
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Jestimizi yaparız
2020 yılı sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve kontenjanlar netleşti
3 sendika, asgari ücrette ortak talebi açıkladı
Ryan Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Öğretmenler polise yardımcı olmak amacıyla merkezi sınavlara girecek kişilerin üst aramasını yapabilir mi?
Bakan Varank, 'yerli oto'dan ilk fotoğrafı paylaştı
TSK'da FETÖ'den 18 bin ihraç
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kurt adam sendromu 1
Asker uğurlama 2
mutsuzluk hastalığı 3
saçını kestirmek 2
adalet bakanının tarikat liderinin elini öpmesi 1
gezinmek 1
Türkiye'nin rusya'dan şeker ithal etmesi 2
ajda pekkan mobilya reklamı 1
yanlış okumalar 1
aynı iş yerinde çalışan çiftler 3
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çayırlı Belediyesi 11 İşçi Alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 50 İşçi Alacak
Espiye Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Manisa Turgutlu Belediyesi 19 İşçi Alacak
Kırıkkale Lüleburgaz KHGB 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Kofcaz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam