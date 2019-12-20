İstanbul'da yarın için fırtına uyarısı
|20 Aralık 2019 17:05
|Yazdır
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşların dikkatli olmaları için uyarılarda bulundu.
İBB Basın Danışmanlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) AKOM'un verilerine göre; İstanbul'da hafta boyunca güney yönünden (lodos) hafif esen rüzgarın cumartesi öğle saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde esmesi beklendiğini belirtti.
Fırtınanın pazar akşam saatlerinden itibaren şiddetini daha da arttırarak aralıklarla tam fırtına şeklinde pazartesi sabah saatlerine kadar etkili olacağının tahmin edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşlara fırtına nedeniyle yaşanabilecek hava, deniz ve kara ulaşımında aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, baca gazı zehirlenmesi ve benzeri olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu. İBB ekiplerinin, AKOM'un koordinasyonunda 24 saat esasına göre çalışarak olası ulaşım sıkıntıları ile kazalara karşı anında müdahale edeceği de vurgulandı.
İstanbul'da yeni hafta başı pazartesi itibariyle Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağı, sıcaklıkların 4-6 derece birden azalarak, mevsim normallerine gerileyeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İcralık belediyede, başkanın makam aracı satılacak
20 Aralık 2019 17:47
|Başkan Karalar'dan tur operatörlerine: Adana'ya gelin ciğerimi yiyin
20 Aralık 2019 16:26
|O şehirde, akşamüzeri iki saat soba yakmayın uyarısı
20 Aralık 2019 15:47
|İmamoğlu: İstanbul'un köylerinin su sorunu Ankara'da çözülecek
20 Aralık 2019 15:43
|İstanbul Havalimanı otoparklarında abonelik için yeni kampanya
20 Aralık 2019 15:12
|Sis ve hava kirliliği bir şehri esir aldı
20 Aralık 2019 14:20
|Adalar Belediye Başkanı Gül'den 'itlaf edilen atlar' açıklaması
20 Aralık 2019 13:39
|Öğretmen sosyal medyadan talep etti, öğrencilere tatlı yağdı
20 Aralık 2019 12:44
|Santim santim fidandan hatıra ormanına
20 Aralık 2019 12:39
|Iğdır ve Kars'ta kış, zorlukları ve güzelliğiyle yaşanıyor
19 Aralık 2019 17:19