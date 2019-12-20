Bakanlık, rastgele seçerek, kendi personelini arayacak

GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI, 5 YILDIR AYRILMA DİLEKÇESİNİ REDDEDİYOR Sivas Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olarak çalışan bir kamu personeli, 2014 yılından bu yana, Gıda Mühendisleri Odasından ayrılmaya çalışıyor. Ancak, Oda yönetimi aidat borcu bulunduğu ve mesleki tedrisat yaptığı gerekçesiyle, ayrılma dilekçesini reddediyor. Kamu Denetçiliği Kurumu bu konuda önemli bir karar vermesine rağmen, Oda yönetimi hala kamu personelini zorunlu olarak üye tutmaya devam ediyor.