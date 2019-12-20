Bakanlık, rastgele seçerek, kendi personelini arayacak
|20 Aralık 2019 17:13
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Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından Aralık 2019 - Ocak 2020 tarihleri arasında Sağlık Personelleri arasından rastgele seçim yöntemiyle Alo 184 hattı aracılığı ile memnuniyet araştırması yapılacak.
Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen resmi yazıda; Sağlık çalışanlarının memnuniyetini arttırmak ve sağlık sisteminin sürdürebilirliğini sağlamak amacıyla Aralık 2019 - Ocak 2020 tarihleri arasında Alo 184 hattı aracılığı ile rastgele seçilecek sağlık personelleri arasında "Türkiye Sağlık Personeli Memnuniyet Araştırması" yapılacağı bildirdi. Araştırma, Sağlık Bakanlığı'na bağlı birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum/kuruluşlarında görev yapan tüm çalışanlarını kapsamaktadır.
İşte O Resmi Yazı
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