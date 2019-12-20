UEFA'dan skandal karar
UEFA, Başakşehir Kulübü'ne 'asker selamı' hareketi nedeniyle kınama cezası verdi.
|20 Aralık 2019 17:22
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