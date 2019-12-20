Erzincan'da 5 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı
Erzincan merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 5 muvazzaf asker yakalandı
|20 Aralık 2019 17:23
|Yazdır
Erzincan merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 5 muvazzaf asker yakalandı.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem askeri yapılanmasının deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.
Erzincan, Ankara, İstanbul ve Erzurum'daki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aktif görevde bulunan 5 askeri gözaltına aldı.
Zanlıların İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|FETÖ'nün Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi yapılanmasına ilişkin davada karar
20 Aralık 2019 18:18
|Eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 3 kişiye FETÖ'den tutuklama
20 Aralık 2019 18:15
|DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 4 kişi tutuklandı
20 Aralık 2019 17:27
|'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda 69 odalı sığınak bulundu
20 Aralık 2019 17:14
|Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
20 Aralık 2019 16:14
|Aktif görevdeki 10 asker ve polise FETÖ gözaltısı
20 Aralık 2019 15:07
|ABD Büyükelçiliği saldırısı, Gülen'in iadesini engellemek için yapıldı
20 Aralık 2019 12:24
|Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine 6 yıl 3 ay hapis
20 Aralık 2019 11:52
|Vali'den 'Kıran-10 Kazan Vadisi Operasyonu' açıklaması
20 Aralık 2019 11:34
|Zonguldak merkezli FETÖ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı
20 Aralık 2019 11:26