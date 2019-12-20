'Bugün balıkçılara 13 milyon liralık destekleme ödemesi yapılacak'
|20 Aralık 2019 17:29
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, küçük ölçekli balıkçılara yönelik destek ödemesinin bugün saat 18.00 itibarıyla başlayacağını bildirdi.
Pakdemirli, yazılı açıklamasında, küçük ölçekli balıkçılara yönelik destek ödemelerine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Ödemelerin bugün saat 18.00'den sonra başlayacağı bilgisini veren Pakdemirli, şunları kaydetti:
"Balıkçılık filomuzun büyük kısmını oluşturan, 10 metreden küçük boylardaki balıkçı gemilerine 2017 yılından beri destekleme ödemesi yapıyoruz. Bu çerçevede 2019 yılı için başvuru yapan 12 bin 269 balıkçımıza 13 milyon lira destekleme ödemesi yapacağız. Ödemeler, bu akşam saat 18.00 itibarıyla Ziraat Bankası hesaplarına yatacak. Ekmeğini denizlerden çıkaran tüm balıkçılarımıza ve balıkçılığımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum."
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