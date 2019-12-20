Dövizde gün sonu fiyatları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle
|20 Aralık 2019 17:55
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İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|5,9370
|5,9380
|5,9380
|5,9390
|Avro
|6,6010
|6,6020
|6,5850
|6,5860
|Sterlin
|7,7300
|7,7690
|7,7190
|7,7580
|İsviçre Frangı
|6,0430
|6,0730
|6,0350
|6,0650
|ANKARA
|ABD Doları
|5,9050
|5,9650
|5,9050
|5,9650
|Avro
|6,5600
|6,6300
|6,5400
|6,6100
|Sterlin
|7,7000
|7,8450
|7,6570
|7,8070
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