Emniyet Genel Müdürlüğünden 'çakmak gazı' açıklaması
|20 Aralık 2019 17:56
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Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "Adana'nın Seyhan ilçesinde, 8-10 yaslarındaki çocukların marketten aldıkları çakmak gazını kokladıkları" seklinde haberlere rastlandığı ifade edildi.
Çıkan haberlere ilişkin, 26 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Uçucu Maddelerin Zararlarından Insan Saglıgının Korunmasına Dair Kanun'un birinci maddesindeki, "Bu Kanun, kırtasiye malzemesi, boya incelticisi, çakmak gazı ve benzeri ile yapıstırıcı olarak kullanılan ve uçucu madde ihtiva eden ürünleri kapsar." fıkrası anımsatıldı.
Yükümlülüklere aykırı hareket eden kisiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "saglık için tehlikeli madde temini" baslıklı 194'üncü maddesi hükmünce adli islemler yapıldığı belirtildi.
Polisin çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, ögrencilerin egitim ve ögretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini saglamak için 2018 ve 2019'da okul cevreleri ile ogrenci yurtlarına yakın alanlarda denetim uygulamaları yaptığı aktarıldı.
Uygulamalar kapsamında, okul çevrelerinde bulunan park, bahce, metruk binalar, alkol satan yerler, ozellikle acık ve paket olarak tutun mamullerinin satısının yapıldığı yerler, ickili yerler, iddia-ganyan bayileri, kahvehaneler, internet-oyun salonları gibi umuma acık yerlerde 81 ilde es zamanlı olarak çocuk ve genclerin korunmasına yonelik 14 ayrı denetim yapıldığı belirtildi.
Düzenlemenin yapıldıgı tarihten bugüne kadar TCK'nin 194'uncu maddesi kapsamında "Cakmak gazının usule aykırı satısından" dolayı, 39 kişi hakkında adli islem yapıldığı bilgisi verildi.
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