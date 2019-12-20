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Ankara'daki cinayetin zanlısı polis tutuklandı
Keçiören'de dün husumetli olduğu kişiyi cadde ortasında silahla öldürdükten sonra karakola teslim olan polis memuru tutuklandı
|20 Aralık 2019 18:31
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Keçiören'de dün husumetli olduğu kişiyi cadde ortasında silahla öldürdükten sonra karakola teslim olan polis memuru tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu bildirilen A.G'yi Ayvalı Caddesi'nde silahla öldürdükten sonra Etlik Polis Merkezi Amirliğine giden K.E, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.
Şüpheli, savcılığın talebi doğrultusunda, sorgulandığı sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı.
K.E'nin ifadesinde, "A.G. ile sokakta karşılaştık. Bana hakaret etmeye başladı. Bunun üzerine ateş ettim." dediği öğrenildi.
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