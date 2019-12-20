ODTÜ akademik arşivini erişime açtı		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
SGK, 'Sehven emekli' edildiniz diyerek gazilerin maaşını kesiyor		 
Yörsan'a kayyum atandı		 
Bakan Soylu: Kıran-11'i de başlatacağız		 
Doğa Koleji'nin satıldığını duyan temizlik işçisi böyle dans etti Video		 
Gençler büyük tehlike altında! Korkutan rakamlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların, ciddi ciddi canını yakacağım'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son dönemde ciddi anlamda gündemimize aldığımız taklit ve tağşiş konusunda para cezalarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların, ciddi ciddi canını yakacağım'' dedi
 20 Aralık 2019 18:37
Yazdır
'Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların, ciddi ciddi canını yakacağım'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Son dönemde ciddi anlamda gündemimize aldığımız taklit ve tağşiş konusunda para cezalarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların, ciddi ciddi canını yakacağım'' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bayburt'ta Tarım Orman Sektör Temsilcileri ile bir araya geldi. Şair Zihni Kültür Merkezi'ndeki programda üreticilere, çiftçilere seslenen Bakan Pakdemirli, hiçbir zaman hasat döneminde ithalata izin vermeyeceğini, gıdada taklit ve tağşiş yapanlara geçit verilmeyeceğini belirterek, ''Sizlerin alın teri ve emeği bizler için çok önemli. Emeklerinizi siyaset malzemesi yaptırmayacağım. Ayrıca, gıdalarda taklit ve tağşiş konusunda 2020 yılı, Bakanlığımızın atılım yılı olacak. Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğümüze mevzuat çalışmaları ve gıda denetimleri konusunda gerekli tüm talimatları verdim. Özellikle taklit ve tağşiş laboratuvarlarının alt yapısının güçlendirilmesi konusunda çalışmalara başladık. Son dönemde ciddi anlamda gündemimize aldığımız taklit ve tağşiş konusunda para cezalarının artırılması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların, ciddi ciddi canını yakacağım'' dedi.

"13 milyon liralık destekleme ödemesini balıkçılarımızın hesaplarına yatıracağız"

Küçük ölçekli avcılık yapan balıkçıların bakanlığa rekor başvuru yaptığını da sözlerine ekelyen Pakdemirli, "Bu yıl bakanlığımıza küçük ölçekli avcılık yapan balıkçılarımız tarafından 12 bin 269 rekor sayılabilecek müracaat yapıldı. Biz de balıkçılık filomuzun yüzde 78'ini destekleme kapsamına aldık. Bugün saat 18.00 itibarıyla, 2019 yılı için ?13 milyon liralık destekleme ödemesini balıkçılarımızın hesaplarına yatıracağız. Verdiğimiz bu destek balıkçı kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Toplantıya Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Rektörü Selçuk Coşkun, DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş da katıldı.

Bakan Pakdemirli ziyareti kapsamında Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesini de ziyaret etti.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bülent Arınç: Nobel Edebiyat Ödülü bir haine verilmiştir
20 Aralık 2019 20:15		 ABD Savunma Bakanı: Türkiye S-400'leri aldı, bu da F-35'leri almayacaklar demektir
20 Aralık 2019 19:56
Meclis'te rekabet, sahada dayanışma
20 Aralık 2019 19:31		 Bakan Soylu: Kıran-11'i de başlatacağız
20 Aralık 2019 19:05
TBMM Başkanı Şentop'dan, yeni hükümet sistemi açıklaması
20 Aralık 2019 14:55		 CHP'li Özkoç'tan, Ethem Sancak'a suçlama
20 Aralık 2019 14:34
Bakan Pekcan: Ticari ilişkileri siyasi ilişkilerin lokomotifi yapacağız
20 Aralık 2019 14:14		 Erdoğan'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
20 Aralık 2019 14:09
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Jestimizi yaparız
20 Aralık 2019 14:01		 CHP'li Sarıaslan'dan 'Göreme' kararına iptal davası
20 Aralık 2019 13:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:23 - Konya Karapınar'da obruk sayısı 350'ye yaklaştı20:19 - ODTÜ akademik arşivini erişime açtı20:15 - Bülent Arınç: Nobel Edebiyat Ödülü bir haine verilmiştir20:03 - Kütahya'da FETÖ'nün askeri yapılanmasında 8 tutuklama19:56 - ABD Savunma Bakanı: Türkiye S-400'leri aldı, bu da F-35'leri almayacaklar demektir19:51 - SGK, 'Sehven emekli' edildiniz diyerek gazilerin maaşını kesiyor19:47 - FETÖ'nün adliye yapılanması operasyonunda 2 tutuklama19:39 - DİB'den, Kur'an kursları ve yurtlara ilişkin yönerge19:35 - Savcı Sayan takipçilerini güldürdü...Nusret'le protokol imzaladık19:31 - Meclis'te rekabet, sahada dayanışma
19:28 - İzmir'de belediyenin basın çalışanlarına saldırı19:23 - Zonguldak'daki FETÖ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı19:19 - Yörsan'a kayyum atandı19:15 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı19:09 - Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda 15 asker itirafçı oldu19:05 - Bakan Soylu: Kıran-11'i de başlatacağız19:03 - Tapu'da yolsuzluk iddiası: 4'ü memur 10 sanık hakim karşısında19:01 - İdare mahkemesi, güvenlik soruşturmasında, AYM kararını uyguladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
KPSS 2019/2 tercih sonuçları açıklandı
2020 yılı sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve kontenjanlar netleşti
Uzman erbaş yönetmeliği değişecek
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Jestimizi yaparız
3 sendika, asgari ücrette ortak talebi açıkladı
Ryan Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Öğretmenler polise yardımcı olmak amacıyla merkezi sınavlara girecek kişilerin üst aramasını yapabilir mi?
Bakan Varank, 'yerli oto'dan ilk fotoğrafı paylaştı
En çok öğretmen alınacak 5 alan
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
istanbul kanalı 6
çekip gitme isteği 2
yumurta 4
süveyş kanalı 1
ilker başbuğ 1
fifa 99 3
kıdem tazminatı caiz değildir 1
need for speed 1
her hastalığı üşütmeye bağlamak 2
mutsuzluk hastalığı 3
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çayırlı Belediyesi 11 İşçi Alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 50 İşçi Alacak
Espiye Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Manisa Turgutlu Belediyesi 19 İşçi Alacak
Kırıkkale Lüleburgaz KHGB 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Kofcaz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam