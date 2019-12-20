Tapu'da yolsuzluk iddiası: 4'ü memur 10 sanık hakim karşısında
|20 Aralık 2019 19:03
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BURSA'da, İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde, kurumun gelirlerini kendi hesaplarına geçirdiği iddiasıyla 6'sı emlakçı, 4'ü tapu memuru 10 sanığın yargılanmasına başlandı. Haklarında 3 milyon lira vurgun yaptığı iddia edilen 6'sı tutuklu 10 şüpheli, suçlamaları kabul etmedi.
İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde çalışan bir kişi, geçen yıl Kasım ayında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne yaptığı başvuruda, kurumda milyonlarca liralık vurgun iddiasında bulundu. İddialar üzerine görevlendirilen müfettiş, İnegöl Kaymakamlığı'nın izniyle soruşturma başlattı. Yapılan incelemede Tapu Müdürlüğü'nün 3 milyon lira gelirini hesabına geçirdiği iddia edilen görevliler tespit edildi. Soruşturma kapsamında, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yolsuzlukla ilgisi olduğu öne sürülen 4'ü tapu müdürlüğü personeli, 6'sı emlakçı 10 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden tapu müdürlüğü memuru Semih Ö., Metin Ö., Kamil P. ve emlakçı olan Durşun Ş., Nuri O., ile Bahattin T, tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER
İnegöl Tapu Müdürlüğü'nde yolsuzluk yaptıkları iddia edilen 6'sı tutuklu 10 sanığın, İnegöl 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmalarına başlandı. 3'ü tapu memuru, 3'ü emlakçı tutuklu 6 sanık ile tutuksuz yargılanan 3'ü emlakçı 1'i tapu memuru 4 kişi, suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, 6 sanığın tutukluluk halinin, 4 sanığın da tutuksuz halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
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