Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı
|20 Aralık 2019 19:15
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Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,63, altının gram fiyatı yüzde 2,73, dolar/TL yüzde 2,31 ve avro/TL yüzde 1,54 yükseliş kaydetti.
BIST 100 endeksi, en yüksek 111.955,70, en düşük 110.105,80 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,63 artışla 111.176,75 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,73 artışla 282,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,73 değer kazancıyla 1.883,00 lira oldu. Geçen hafta 448,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 460,00 liraya yükseldi.
Bu hafta dolar yüzde 2,31 değer kazanarak 5,9390 liraya, avro da yüzde 1,54 artarak 6,5860 liraya çıktı.
Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,42, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,82 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 2,51 ile kıymetli madenler fonları oldu.
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