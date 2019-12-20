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Yörsan'a kayyum atandı

Balıkesir Karesi ve Altıeylül Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, Yörsan'a kayyum olarak atandı
 20 Aralık 2019 19:19
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Yörsan'a kayyum atandı

Balıkesir Karesi ve Altıeylül Süt Üreticileri Birliği Başkanı Cihat Şimşek, Yörsan'a kayyum olarak atandı.

Yörsan'na kayyum olarak atanan Balıkesir Süt Üreticileri Birlik Başkanı Cihat Şimşek, kendisine tebliğ edilen karar sonrası yaptığı açıklamada, "Konkordato verildiği günden itibaren üretici temsilcisi olarak süreci yakından takip ediyoruz. Üreticilerimizin yüksek miktarda alacakları bulunuyor. Üreticilerimizin ve süt tedarikinde bulunan şahısların mağdur olmaması için buradayız. Biz işin içinden gelen sütü bilen insanlarız. Mahkeme heyetine hukukçularımız tarafından sunduğumuz dilekçede, 'Yörsan fabrikasının faaliyete geçmesi için gereken ham maddeyi karşılayabiliriz. Fakat yürütülen mali sürecin şeffaf bir yönetim anlayışı ile bu işin paydaşları olan her kesimin sürece dahil edilmesi gerekir. Bu şartlar sağlanırsa biz süt birlikleri olarak bu değerin kaybolmaması için zaten taşın altında olan elimizin yerine tüm gövdemizi koymaya dün olduğu gibi bugün de hazırız' dedik" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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