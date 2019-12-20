ODTÜ akademik arşivini erişime açtı		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
SGK, 'Sehven emekli' edildiniz diyerek gazilerin maaşını kesiyor		 
Yörsan'a kayyum atandı		 
Bakan Soylu: Kıran-11'i de başlatacağız		 
Doğa Koleji'nin satıldığını duyan temizlik işçisi böyle dans etti Video		 
Gençler büyük tehlike altında! Korkutan rakamlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İzmir'de belediyenin basın çalışanlarına saldırı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, merkez pazar yerinde hayata geçirilen çalışmaların fotoğrafını çeken Gaziemir Belediyesi Basın Danışmanı Emre Döker ile belediyenin basın birimi çalışanı Gürkan Çetinkaya, Belediye-İş Sendikası yöneticilerinin saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Döker'in kolu 3 yerinden kırıldı, Çetinkaya ise başına ağır darbe aldı
 20 Aralık 2019 19:28
Yazdır
İzmir'de belediyenin basın çalışanlarına saldırı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, merkez pazar yerinde hayata geçirilen çalışmaların fotoğrafını çeken Gaziemir Belediyesi Basın Danışmanı Emre Döker ile belediyenin basın birimi çalışanı Gürkan Çetinkaya, Belediye-İş Sendikası yöneticilerinin saldırısına uğradı. Saldırı sonrası Döker'in kolu 3 yerinden kırıldı, Çetinkaya ise başına ağır darbe aldı.

Gaziemir Belediyesi Basın Danışmanı Emre Döker ve belediyenin basın birimi çalışanı Gürkan Çetinkaya, merkez pazar yerinde hayata geçirilen çalışmaların fotoğrafını çekiyordu. İddialara göre bu sırada Döker ve Çetinkaya, Belediye-İş Sendikası yöneticilerinin saldırısına uğradı. Emre Döker'in kolu 3 yerinden kırıldı, dirseğinde ise çıkık meydana geldi. İlk müdahalesi Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesinde yapılan Döker, ameliyata alındı. Fotoğraf makinesi elinden alınan Fotoğrafçı Gürkan Çetinkaya ise kafasına ağır darbe aldı.

Şiddetin bir hak arama yöntemi olmadığını, basın çalışanlarına yönelik saldırının hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceğini dile getiren Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, "Her platformda 'iş, emek, adalet' diyen; işçinin alın teri ve hakları için mücadele ettiğini dile getirenlerin yaptığı bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. İşçinin yanında durduklarını, emek mücadelesini verdiklerini dile getirenlerin, sadece görevlerini yapan belediye çalışanlarımıza karşı giriştikleri bu şiddet barındıran tutum hiçbir şekilde kabul edilemez. Belediye personelimizin kendi istekleriyle Belediye-İş Sendikasından ayrılıp DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikasına geçmesini hazmedemeyenlerin yaptıkları bu çirkin saldırının failleri yargı önünde hesap verecek" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tapu'da yolsuzluk iddiası: 4'ü memur 10 sanık hakim karşısında
20 Aralık 2019 19:03		 Ankara'daki cinayetin zanlısı polis tutuklandı
20 Aralık 2019 18:31
Emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü
20 Aralık 2019 17:39		 Sahte doğum raporuyla tahliye oyununu polis bozdu
20 Aralık 2019 15:19
Kazada yaralandığı sanılmıştı, oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulunmuş
20 Aralık 2019 15:18		 Şantaj amaçlı kullanılan 'gizli kamera' operasyonu: 5 gözaltı
20 Aralık 2019 14:23
Mahkemede 'ayağa kalkmadın' tartışması, avukat salondan çıkarıldı
20 Aralık 2019 13:50		 Hayır amaçlı dağıtılan kek, öğrencileri hastanelik etti
20 Aralık 2019 13:30
İlkokul öğretmeni taciz iddiasıyla tutuklandı
20 Aralık 2019 13:25		 Hastadan, doktor ile hastane çalışanına dayak
20 Aralık 2019 13:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:23 - Konya Karapınar'da obruk sayısı 350'ye yaklaştı20:19 - ODTÜ akademik arşivini erişime açtı20:15 - Bülent Arınç: Nobel Edebiyat Ödülü bir haine verilmiştir20:03 - Kütahya'da FETÖ'nün askeri yapılanmasında 8 tutuklama19:56 - ABD Savunma Bakanı: Türkiye S-400'leri aldı, bu da F-35'leri almayacaklar demektir19:51 - SGK, 'Sehven emekli' edildiniz diyerek gazilerin maaşını kesiyor19:47 - FETÖ'nün adliye yapılanması operasyonunda 2 tutuklama19:39 - DİB'den, Kur'an kursları ve yurtlara ilişkin yönerge19:35 - Savcı Sayan takipçilerini güldürdü...Nusret'le protokol imzaladık19:31 - Meclis'te rekabet, sahada dayanışma
19:28 - İzmir'de belediyenin basın çalışanlarına saldırı19:23 - Zonguldak'daki FETÖ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı19:19 - Yörsan'a kayyum atandı19:15 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı19:09 - Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda 15 asker itirafçı oldu19:05 - Bakan Soylu: Kıran-11'i de başlatacağız19:03 - Tapu'da yolsuzluk iddiası: 4'ü memur 10 sanık hakim karşısında19:01 - İdare mahkemesi, güvenlik soruşturmasında, AYM kararını uyguladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
KPSS 2019/2 tercih sonuçları açıklandı
2020 yılı sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve kontenjanlar netleşti
Uzman erbaş yönetmeliği değişecek
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Jestimizi yaparız
3 sendika, asgari ücrette ortak talebi açıkladı
Ryan Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Öğretmenler polise yardımcı olmak amacıyla merkezi sınavlara girecek kişilerin üst aramasını yapabilir mi?
Bakan Varank, 'yerli oto'dan ilk fotoğrafı paylaştı
En çok öğretmen alınacak 5 alan
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
amaçsızca yaşamaya çalışmak 1
sude 1
Türkiye'nin rusya'dan şeker ithal etmesi 2
hisya 3
çekip gitme isteği 2
Asker uğurlama 2
her hastalığı üşütmeye bağlamak 2
yüreğini ortaya koymak 1
kıdem tazminatı caiz değildir 1
iş yerinde sürekli oflayıp poflamak 4
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çayırlı Belediyesi 11 İşçi Alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 50 İşçi Alacak
Espiye Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Manisa Turgutlu Belediyesi 19 İşçi Alacak
Kırıkkale Lüleburgaz KHGB 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Kofcaz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam