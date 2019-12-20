Savcı Sayan takipçilerini güldürdü...Nusret'le protokol imzaladık
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Twitter'daki son paylaşımıyla takipçilerini güldürdü. Paylaşımında belediye aracına, ünlü et lokantaları zinciri sahibi Nusret'in etlere tuz serpiştirirken verdiği meşhur pozunu montajlayan Sayan, altına şu notu düştü, 'Yol tuzlama çalışmaları için Nusret'le protokol imzaladık... Hayırlı olsun'
|20 Aralık 2019 19:35
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Ağrı'nın AK Partili Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın, belediyenin yaptığı kış hazırlıklarını esprili bir şekilde ünlü işletmeci Nusret montajıyla Twitter'dan paylaşması, gündem oldu.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, yaptıkları kış şartlarına hazırlıkları esprili bir fotoğrafla duyurdu. Sayan'a, sosyal medyada yorum yağdı.
"YOL TUZLAMA ÇALIŞMALARI İÇİN NUSRET'LE PROTOKOL İMZALADIK"
Ağrı Belediye Başkanı Sayan, ünlü işletmeci Nusret Gökçek'in etlerin üzerine tuz dökerken verdiği meşhur pozu "salt bae" fotoğrafının montajlandığı bir belediye aracını "Ağrı bu kış çok rahat edecek... Yol tuzlama çalışmaları için Nusret'le protokol imzaladık... Hayırlı olsun" notuyla paylaştı.
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