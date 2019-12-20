ODTÜ akademik arşivini erişime açtı		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
SGK, 'Sehven emekli' edildiniz diyerek gazilerin maaşını kesiyor		 
Yörsan'a kayyum atandı		 
Bakan Soylu: Kıran-11'i de başlatacağız		 
Doğa Koleji'nin satıldığını duyan temizlik işçisi böyle dans etti Video		 
Gençler büyük tehlike altında! Korkutan rakamlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

ABD Savunma Bakanı: Türkiye S-400'leri aldı, bu da F-35'leri almayacaklar demektir

ABD Savunma Bakanı Esper: Türkiye uzun yıllardır önemli bir NATO ortağı. Kore'den Afganistan'a kadar bizimle savaştılar. Mevkidaşımla (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) rutin olarak görüşüyorum. S-400'leri kabul ettiler, bu da F-35'leri almayacaklar demektir
 20 Aralık 2019 19:56
Yazdır
ABD Savunma Bakanı: Türkiye S-400'leri aldı, bu da F-35'leri almayacaklar demektir

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, kabiliyetli bir ordusu olan Türkiye'nin uzun yıllardır ABD müttefiki olduğunu vurgulayarak, "Onları NATO ittifakına yaklaştırmamız lazım." dedi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile Pentagon'da ortak basın toplantısı düzenleyen Esper, "Türkiye uzun yıllardır önemli bir NATO ortağı. Kore'den Afganistan'a kadar bizimle savaştılar. Mevkidaşımla (Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar) rutin olarak görüşüyorum. S-400'leri kabul ettiler bu da F-35'leri almayacaklar demektir." diye konuştu.

İncirlik üssüne yönelik medyada çıkan açıklamaları konusunda ise Esper, "Bunun nedeni nedir ve ne kadar ciddi olduklarını anlamak için görüşmem gerekiyor. Görüşümüz şudur, onları NATO ittifakına yaklaştırmamız gerekir. Çünkü kabiliyetli bir orduları var ve uzun yıllardır müttefikimizler." ifadelerini kullandı.

- ABD, Orta Doğu'daki askerlerini Pasifik bölgesine sevk etmeyi amaçlıyor

Suriye'de daha ne kadar kalacaklarına ilişkin soruya yanıt veren Esper, ABD'nin Suriye'deki hedefinin DEAŞ'ın ülkede yerel güçlerce kontrol altına alınmasını sağlamak ve diğer ABD müttefiklerinin bu amaca katkı sağlamasını temin etmek olduğunu söyledi.

Ulusal savunma strateji belgesinde ABD için önceliğin, Çin ve Rusya ile rekabet olduğunun ifade edildiğini hatırlatan Esper, şunları kaydetti:

"Ulusal Savunma Stratejimiz bizim şu anda büyük güç rekabetinde olduğumuzu söylüyor. Bizim başlıca rakiplerimiz Çin ve daha sonra ise Rusya. Dolayısıyla benim amacım Suriye olsun veya Afganistan olsun, asker sayımızı buralardan düşürüp ülkeye getirip daha büyük görevler için tekrar eğitmek veya onları Hint-Pasifik bölgesine konuşlandırmaktır. Bu benim ana amacımdır."

- Milley: "Taliban teslim olmayacaktır"

Amerikan medyasına yer alan ve ABD ordusunun Afganistan savaşına ilişkin gerçekleri çarpıttığına yönelik sorular hakkında da Milley, Afganistan'daki durumun karmaşık olduğunu ve orada bulunma amaçlarının ABD'ye yönelik 11 Eylül saldırılarına benzer bir saldırının gelmesini engellemek olduğunu iddia etti.

Milley Taliban ile mücadeleye ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Taliban'a karşı rasyonel mantıklı bir zafer şansımızın olmayacağını yıllardır ifade ediyoruz. Taliban'la Tokyo Körfezinde (Japonya'nın 2. Dünya Savaşında teslim olduğuna dair) Missouri Savaş Gemisinde teslim bildirgesi imzalama gibi bir şey olmayacağını biliyorduk. Başkan Bush 2001'de Noel öncesinde yaptığı açıklamada bunu ifade etmişti ve bu cümle halen doğru. Dolayısıyla Afganistan'da Taliban'la tek bir çözüm yolu var. Afganların kendi aralarında bir çözümü olmak zorunda."

ABD'nin atom bombası saldırısı sonrasında Japonya Dışişleri Bakanı Mamoru Shigemitsu, Tokyo körfezinde bulunan ABD Savaş Gemisi Missouri'ye çıkmış ve Japon İmparatorluğunun teslim olduğuna dair "Teslim Bildirgesi'ni" imzalamıştı.

Taliban ile Afgan güçleri arasındaki savaşın stratejik bir çıkmaza gittiğini belirten Milley, Taliban'ın ülke içinde Afgan halkından destek aldığı ve Pakistan'da belirli bölgeleri güvenli alan haline getirdiği sürece Afgan kuvvetlerince alt edilemeyeceğini söyledi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bülent Arınç: Nobel Edebiyat Ödülü bir haine verilmiştir
20 Aralık 2019 20:15		 Meclis'te rekabet, sahada dayanışma
20 Aralık 2019 19:31
Bakan Soylu: Kıran-11'i de başlatacağız
20 Aralık 2019 19:05		 'Vatandaşımın sağlığıyla oynayanların, ciddi ciddi canını yakacağım'
20 Aralık 2019 18:37
TBMM Başkanı Şentop'dan, yeni hükümet sistemi açıklaması
20 Aralık 2019 14:55		 CHP'li Özkoç'tan, Ethem Sancak'a suçlama
20 Aralık 2019 14:34
Bakan Pekcan: Ticari ilişkileri siyasi ilişkilerin lokomotifi yapacağız
20 Aralık 2019 14:14		 Erdoğan'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
20 Aralık 2019 14:09
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Jestimizi yaparız
20 Aralık 2019 14:01		 CHP'li Sarıaslan'dan 'Göreme' kararına iptal davası
20 Aralık 2019 13:53
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:23 - Konya Karapınar'da obruk sayısı 350'ye yaklaştı20:19 - ODTÜ akademik arşivini erişime açtı20:15 - Bülent Arınç: Nobel Edebiyat Ödülü bir haine verilmiştir20:03 - Kütahya'da FETÖ'nün askeri yapılanmasında 8 tutuklama19:56 - ABD Savunma Bakanı: Türkiye S-400'leri aldı, bu da F-35'leri almayacaklar demektir19:51 - SGK, 'Sehven emekli' edildiniz diyerek gazilerin maaşını kesiyor19:47 - FETÖ'nün adliye yapılanması operasyonunda 2 tutuklama19:39 - DİB'den, Kur'an kursları ve yurtlara ilişkin yönerge19:35 - Savcı Sayan takipçilerini güldürdü...Nusret'le protokol imzaladık19:31 - Meclis'te rekabet, sahada dayanışma
19:28 - İzmir'de belediyenin basın çalışanlarına saldırı19:23 - Zonguldak'daki FETÖ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı19:19 - Yörsan'a kayyum atandı19:15 - Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı19:09 - Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda 15 asker itirafçı oldu19:05 - Bakan Soylu: Kıran-11'i de başlatacağız19:03 - Tapu'da yolsuzluk iddiası: 4'ü memur 10 sanık hakim karşısında19:01 - İdare mahkemesi, güvenlik soruşturmasında, AYM kararını uyguladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
KPSS 2019/2 tercih sonuçları açıklandı
2020 yılı sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve kontenjanlar netleşti
Uzman erbaş yönetmeliği değişecek
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Jestimizi yaparız
3 sendika, asgari ücrette ortak talebi açıkladı
Ryan Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
Öğretmenler polise yardımcı olmak amacıyla merkezi sınavlara girecek kişilerin üst aramasını yapabilir mi?
Bakan Varank, 'yerli oto'dan ilk fotoğrafı paylaştı
En çok öğretmen alınacak 5 alan
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ilker başbuğ 1
Metinalkan 3
istiklal marşının arapça okutulması 4
microoop 2
ziraat bankasının simit sarayına ortak olması 2
need for speed 1
aynı iş yerinde çalışan çiftler 3
her hastalığı üşütmeye bağlamak 2
kalbine gömmek 1
fikrim yok 1
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çayırlı Belediyesi 11 İşçi Alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 50 İşçi Alacak
Espiye Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Manisa Turgutlu Belediyesi 19 İşçi Alacak
Kırıkkale Lüleburgaz KHGB 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Kofcaz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam