YSK mazbata iptal etmişti, yeni başkan belli oldu		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Bakan açıkladı...Elektriğe yeni tarife geliyor		 
ODTÜ akademik arşivini erişime açtı		 
Yörsan'a kayyum atandı		 
Doğa Koleji'nin satıldığını duyan temizlik işçisi böyle dans etti Video		 
Gençler büyük tehlike altında! Korkutan rakamlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İki aile arasında arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
 20 Aralık 2019 20:53
Yazdır
İki aile arasında arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde aralarında arazi meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan iki ailenin tarafları bir iş yerinin önünde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine husumetli olan taraflar birbirlerine ateş etmeye başladı. Olayda aynı aileden Süleyman Doğan, Namık Doğan ve Ertan Doğan hayatını kaybetti. İhsan Doğan ise ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Olaya karıştıkları iddiası ile A.Y ve K.Y. jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taşköprü Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sahte profesör, Adalet Komisyon Başkanı'nı dolandırmaya çalıştı
20 Aralık 2019 20:39		 İzmir'de belediyenin basın çalışanlarına saldırı
20 Aralık 2019 19:28
Tapu'da yolsuzluk iddiası: 4'ü memur 10 sanık hakim karşısında
20 Aralık 2019 19:03		 Ankara'daki cinayetin zanlısı polis tutuklandı
20 Aralık 2019 18:31
Emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü
20 Aralık 2019 17:39		 Sahte doğum raporuyla tahliye oyununu polis bozdu
20 Aralık 2019 15:19
Kazada yaralandığı sanılmıştı, oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulunmuş
20 Aralık 2019 15:18		 Şantaj amaçlı kullanılan 'gizli kamera' operasyonu: 5 gözaltı
20 Aralık 2019 14:23
Mahkemede 'ayağa kalkmadın' tartışması, avukat salondan çıkarıldı
20 Aralık 2019 13:50		 Hayır amaçlı dağıtılan kek, öğrencileri hastanelik etti
20 Aralık 2019 13:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:08 - Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı22:06 - Ceylanpınar'da Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu22:02 - AK Parti döneminde 565 baraj ve 553 de HES yapıldı21:41 - FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı20:59 - Kitaplar kütüphaneye eşekle getirildi20:53 - İki aile arasında arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü20:44 - YSK mazbata iptal etmişti, yeni başkan belli oldu20:41 - Bakan açıkladı...Elektriğe yeni tarife geliyor20:39 - Sahte profesör, Adalet Komisyon Başkanı'nı dolandırmaya çalıştı20:23 - Konya Karapınar'da obruk sayısı 350'ye yaklaştı
20:19 - ODTÜ akademik arşivini erişime açtı20:15 - Bülent Arınç: Nobel Edebiyat Ödülü bir haine verilmiştir20:03 - Kütahya'da FETÖ'nün askeri yapılanmasında 8 tutuklama19:56 - ABD Savunma Bakanı: Türkiye S-400'leri aldı, bu da F-35'leri almayacaklar demektir19:51 - SGK, 'Sehven emekli' edildiniz diyerek gazilerin maaşını kesiyor19:47 - FETÖ'nün adliye yapılanması operasyonunda 2 tutuklama19:39 - DİB'den, Kur'an kursları ve yurtlara ilişkin yönerge19:35 - Savcı Sayan takipçilerini güldürdü...Nusret'le protokol imzaladık
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Erdoğan'dan 'sözleşmeli personele kadro' açıklaması
2020 yılı sözleşmeli öğretmen atama sayısı ve kontenjanlar netleşti
KPSS 2019/2 tercih sonuçları açıklandı
Uzman erbaş yönetmeliği değişecek
Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması: Jestimizi yaparız
3 sendika, asgari ücrette ortak talebi açıkladı
Ryan Babel, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
En çok öğretmen alınacak 5 alan
Öğretmenler polise yardımcı olmak amacıyla merkezi sınavlara girecek kişilerin üst aramasını yapabilir mi?
Bakan Varank, 'yerli oto'dan ilk fotoğrafı paylaştı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
densizlik 1
poğacanın parasını vermek 3
kıdem tazminatı caiz değildir 1
hayal mesafesi 4
ulaşgkc 3
yumurta 4
cumartesi 1
saçını kestirmek 2
şükretmek 1
22.12.2019 fenerbahce vs besiktas maci 5
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çayırlı Belediyesi 11 İşçi Alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 50 İşçi Alacak
Espiye Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Manisa Turgutlu Belediyesi 19 İşçi Alacak
Kırıkkale Lüleburgaz KHGB 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Kofcaz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam