FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı
|20 Aralık 2019 21:41
|Yazdır
Kütahya merkezli 9 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı verilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 17 Aralık'taki eş zamanlı operasyonla yakalanan 19 şüpheliden 9'unun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, muvazzaf astsubaylar U.K., Y.Ö., H.K., M.A. ve polis akademisinden ilişiği kesilen eski öğrenciler E.Ç., N.T., M.E.D. ve M.A.G. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Kütahya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu. Şüphelilerden T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda, 15 muvazzaf astsubay ile polis akademisinden ilişiği kesilen eski 4 öğrenci gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Kütahya'da FETÖ'nün askeri yapılanmasında 8 tutuklama
20 Aralık 2019 20:03
|Zonguldak'daki FETÖ operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
20 Aralık 2019 19:23
|Eskişehir'deki FETÖ operasyonunda 15 asker itirafçı oldu
20 Aralık 2019 19:09
|FETÖ şirketlerinin reklam işlerini yapan firmanın yetkilisine hapis cezası
20 Aralık 2019 18:35
|FETÖ'nün Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi yapılanmasına ilişkin davada karar
20 Aralık 2019 18:18
|Eski Sağlık Bakanlığı çalışanı 3 kişiye FETÖ'den tutuklama
20 Aralık 2019 18:15
|DEAŞ'ın sözde üst düzey emir ve savaşçısı 4 kişi tutuklandı
20 Aralık 2019 17:27
|Erzincan'da 5 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı
20 Aralık 2019 17:23
|'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda 69 odalı sığınak bulundu
20 Aralık 2019 17:14
|Şanlıurfa merkezli FETÖ operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
20 Aralık 2019 16:14