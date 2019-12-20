Ceylanpınar'da Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu
|20 Aralık 2019 22:06
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından mazbatası iptal edilen Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın yerine belediye meclis üyesi Feyyaz Soylu seçildi.
Belediye meclisinde yapılan seçimde, AK Partili meclis üyeleri Feyyaz Soylu 25 meclis üyesinin oy kullandığı seçimde, 18 oy alarak, Ceylanpınar Belediye Başkanı oldu. Soylu, seçimin ardından yaptığı konuşmada, Ceylanpınarlıya en iyi hizmeti sunmaya çalışacağını söyledi. Görevi tüm meclis üyeleri ile birlikte yürüteceklerini ifade eden Soylu, ayrım yapmadan herkes için çalışacaklarını sözlerine ekledi.
AK Parti'den Ceylanpınar Belediye Başkanlığına seçilen Abdullah Aksak'ın seçilmeye engel mahkümiyet kararının adli sicil arşiv kaydında mevcut olduğu ve seçilme yeterliliği şartını taşımadığı gerekçesiyle YSK tarafından mazbatası iptal edilmişti.
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