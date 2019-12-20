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3+1 ile kadroya geçen öğretmenlere nakil hakkı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2020 yılı yarıyıl dönemi tayinlerinde, 3+1 ile kadroya geçen sözleşmeli personele de nakil hakkı tanıdı.
 20 Aralık 2019 22:41
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3+1 ile kadroya geçen öğretmenlere nakil hakkı

MEB, bugün 2020 yılı yarıyıl mazeret tayin duyurusunu yayımladı.

Duyuruya göre, 2020 yılı yarıyıl dönemi tayinlerinde, 3+1 ile kadroya geçen sözleşmeli personel de nakil başvuru yapabilecek.

MEB'in yayımladığı duyuruda şu ifade yer almıştır

"Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin (652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayıp öğretmen kadrolarına atananlar dahil olmak üzere) il içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır."

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Memurlar.Net
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