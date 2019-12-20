AÖF sınav sonuçları açıklandı		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün açıklaması		 
3+1 ile kadroya geçen öğretmenlere nakil hakkı		 
YSK mazbata iptal etmişti, yeni başkan belli oldu		 
Doğa Koleji'nin satıldığını duyan temizlik işçisi böyle dans etti Video		 
Gençler büyük tehlike altında! Korkutan rakamlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Halk TV, İmamoğlu'na yakın isme satıldı, yayın yönetmeni değişti

Halk TV'de satışla birlikte yönetim değişti. Kanalın yeni Genel Yayın Yönetmeni Sedat Bozkurt oldu.
 20 Aralık 2019 23:35
Yazdır
Halk TV, İmamoğlu'na yakın isme satıldı, yayın yönetmeni değişti

Halk TV'de satışın ardından yönetim değişikliği geldi. Bir süre önce Aslı Baykal tarafından İngiltere'de yaşayan tekstilci Cafer Mahiroğlu'na satılan kanalda Serhan Asker dönemi de sona erdi. Satışın ve Asker'in ayrılığı bir kaç gün önce sosyal medyada duyurmasının ardından son olarak bugün, televizyonun genel yayın yönetmenliğine tecrübeli gazeteci Sedat Bozkurt getirildi.

Son olarak FOX TV Ankara Temsilciliği görevinden ayrılan Bozkurt, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Günaydın, ANKA Haber Ajansı, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl ve TV8'de çalıştı. Bir süre ATV Ankara Haber Müdürlüğü yaptı. Birgün Gazetesi'nde ve The New Anatolian'da da çalışan Bozkurt, 2007 yılından 2018 yılına kadar FOX TV Ankara Temsilcisi olarak görev yaptı.

Cafer Mahiroğlu, medyada Ekrem İmamoğlu'na yakın bir işadamı olarak biliniyor.

Halk TV'yi, İmamoğlu'na yakın bir isim alıyor
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
21 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıları
21 Aralık 2019 00:01		 Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün açıklaması
20 Aralık 2019 23:33
Şehit babası Safitürk'ten Lütfü Türkkan'a cevap
20 Aralık 2019 23:23		 Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı etkinlikleri
20 Aralık 2019 23:05
Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı
20 Aralık 2019 22:08		 Ceylanpınar'da Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu
20 Aralık 2019 22:06
AK Parti döneminde 565 baraj ve 553 de HES yapıldı
20 Aralık 2019 22:02		 Bülent Arınç: Nobel Edebiyat Ödülü bir haine verilmiştir
20 Aralık 2019 20:15
ABD Savunma Bakanı: Türkiye S-400'leri aldı, bu da F-35'leri almayacaklar demektir
20 Aralık 2019 19:56		 Meclis'te rekabet, sahada dayanışma
20 Aralık 2019 19:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:12 - AÖF sınav sonuçları açıklandı00:01 - 21 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıları23:51 - DHKP-C operasyonu: Biri 'yeşil' listede aranan 2 şüpheli yakalandı23:35 - Halk TV, İmamoğlu'na yakın isme satıldı, yayın yönetmeni değişti23:33 - Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün açıklaması23:23 - Şehit babası Safitürk'ten Lütfü Türkkan'a cevap23:05 - Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı etkinlikleri22:41 - 3+1 ile kadroya geçen öğretmenlere nakil hakkı22:08 - Açıköğretim sınav sonuçları rekor sürede açıklandı22:06 - Ceylanpınar'da Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu
22:02 - AK Parti döneminde 565 baraj ve 553 de HES yapıldı21:41 - FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı20:59 - Kitaplar kütüphaneye eşekle getirildi20:53 - İki aile arasında arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü20:44 - YSK mazbata iptal etmişti, yeni başkan belli oldu20:41 - Bakan açıkladı...Elektriğe yeni tarife geliyor20:39 - Sahte profesör, Adalet Komisyon Başkanı'nı dolandırmaya çalıştı20:23 - Konya Karapınar'da obruk sayısı 350'ye yaklaştı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
AÖF sınav sonuçları açıklandı
21 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ulaşgkc 3
çay 1
fikrim yok 1
açtığı konulara yazılan entryleri okumak 7
yolculuk 1
hisya 2
çekip gitme isteği 2
fifa 99 3
cumartesi 2
poğacanın parasını vermek 3
SON İLANLAR
Erdek Belediyesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü öğrenci alım ilanı
Çayırlı Belediyesi 11 İşçi Alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 50 İşçi Alacak
Espiye Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Ayvalık Beledyesi Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Manisa Turgutlu Belediyesi 19 İşçi Alacak
Kırıkkale Lüleburgaz KHGB 3 İşçi Alacak
Kırıkkale Kofcaz Belediyesi 1 İşçi Alacak
Kars Belediyesi 3 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam