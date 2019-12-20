Halk TV, İmamoğlu'na yakın isme satıldı, yayın yönetmeni değişti

Halk TV'de satışın ardından yönetim değişikliği geldi. Bir süre önce Aslı Baykal tarafından İngiltere'de yaşayan tekstilci Cafer Mahiroğlu'na satılan kanalda Serhan Asker dönemi de sona erdi. Satışın ve Asker'in ayrılığı bir kaç gün önce sosyal medyada duyurmasının ardından son olarak bugün, televizyonun genel yayın yönetmenliğine tecrübeli gazeteci Sedat Bozkurt getirildi.

Son olarak FOX TV Ankara Temsilciliği görevinden ayrılan Bozkurt, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, Günaydın, ANKA Haber Ajansı, Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl ve TV8'de çalıştı. Bir süre ATV Ankara Haber Müdürlüğü yaptı. Birgün Gazetesi'nde ve The New Anatolian'da da çalışan Bozkurt, 2007 yılından 2018 yılına kadar FOX TV Ankara Temsilcisi olarak görev yaptı.

Cafer Mahiroğlu, medyada Ekrem İmamoğlu'na yakın bir işadamı olarak biliniyor.