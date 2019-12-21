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AÖF sınav sonuçları açıklandı

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı.
 21 Aralık 2019 00:12
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AÖF sınav sonuçları açıklandı

Anadolu Üniversitesi tarafından bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada , 14-15 Aralık 2019 tarihlerinde yapılan Açıköğretim Fakültesi 2019-2020 güz dönemi vize sınavlarının sonuçlarının açıklandığına yer verildi.

İşte Üniversite resmi sayfasından yayımlanan duyuru:

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 Güz Dönemi Ara Sınav Sonuçları açıklandı. Sonuçları görmek için "Sınav Sonuçları" butonuna tıklayınız.

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Memurlar.Net
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