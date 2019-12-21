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Hayvan severlerin İBB önündeki fayton eylemi gecede devam etti

Büyükada'da dolayı itlaf edilerek toprağa gömülen 81 at için hayvan severler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası önünde gece nöbetine devam ediyor.
 21 Aralık 2019 02:55
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Hayvan severlerin İBB önündeki fayton eylemi gecede devam etti

Büyükada'da dolayı itlaf edilerek toprağa gömülen 81 at için hayvan severler İstanbul Büyükşehir Belediyesi Binası önünde gece nöbetine devam ediyor. Atların, fayton taşımacılığı yapmasından dolayı hastalanıp öldüğünü söyleyen hayvan severler, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki göstererek atlar ile taşımacılık yapılmaması gerektiğini ifade ettiler.

Büyükada'da ruamlı 81 atın toprağa gömülmesinin ardından bir araya gelen hayvan severler Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önünde çadırlı protesto gerçekleştiriyor. Hayvan severler, belediye binasının karşısındaki parkta çadırlarda sabahlıyor.

"Taleplerimiz karşılanana kadar gitmeyeceğiz"

Talepleri karşılanana kadar protestoya devam edeceklerini ifade eden hayvan severlerden Doğa Giray, "Bizim burada ikinci gecemiz. Atlar için buradayız. Beklediğimiz cevabı Ekrem İmamoğlu'ndan alamadık. Kendisinin nostalji ve bunun gibi refahçı gerekçelerle bizi dinlemeye çokta niyetli olmadığını belirtti. Biz buradayız, gerçekten kızgınız, üzgünüz, sinirliyiz. Hayvanların başına boynuna ipleri geçiren üzerlerine eyerleri takan, insanları taşıyan faytonları koşturan zihniyete, kültüre ve geleneğe karşıyız. Lütfen talebimiz yerine getirilene kadar buradan gitmeyeceğiz. Her zaman söyledik zaten. Lütfen artık insanlar gözlerini açsın. Bu hayvanların hakkını savunacak insanlar yok. Lütfen herkesi bekliyoruz. Dayanışmaya herkesi bekliyoruz. Taleplerimiz karşılanana kadar gitmeyeceğiz. Bu devirde hayvanların bu gibi sebeplerle tamamen gereksiz insanların keyfi tercihleri için kullanılmasına, sömürülmesine karşıyız" dedi.

"Soğuk havada yapmayın gidin evinizde yatmayı tercih edin demiş"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkili olduklarını ifade eden Doğa Giray, "Evet, soğuk öyle demiş. Soğuk havada yapmayın gidin evinizde yatmayı tercih edin demiş o zaman bu sizin tercihiniz demiş. Evet, bizim tercihimiz burada kalmayı tercih ediyoruz. Kendisinin iki dudağının arasında kolayca çıkabilecek iki laf için burada bu kadar insan bekliyor. Soğuk veya değil bunun hiçbir önemi de yok aslında ama önemli olan bir sürü yaşam sona erdi. Kendi verebileceği bir karar yüzünden ve hala bekleneni yapmıyor. Ve bu bu kadar kolayken biz bu eylemi başlattıktan sonra valilik hemen 3 ay atlı faytonlara son verildi, durduruldu diyebiliyorlar" şeklinde konuştu.

"Bir cümlede bir gecede ortadan kaldırmak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde"

Fayton taşımacılığının sona ermesinin Ekrem İmamoğlu'nun elinde olduğunu söyleyen İlker İnmez, "Bizimde ortak olduğumuz görüşler. Adalar'da ekolojik bir ulaşım sistemi istiyoruz. Yani fosil yakıta dayanmayan benzinsiz, dizelsiz, elektrikli veya bisiklet tarzı ama şunu söyleyebiliriz. Bugün şunu biliyoruz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde bugün bu atların zulmünü tamamen bitirmek. Bir cümlede bir gecede ortadan kaldırmak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elinde. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun elinde. Bunu yapmasını talep ediyoruz. Bunu yapana kadar da biz buradan ayrılmayacağız. Çünkü biz ayrıldığımızda bütün süreç aynı devam edecek. Anca geldik, ayrıldık basın açıklaması yaptık. Ve hiçbir adım atılmadı. Dolayısıyla biz bu talebimizde ısrarcıyız. Biz bu ısrarımızı kendimiz adında bir şey istemiyoruz. Bunu atlar için istiyoruz. O atların orada yaşadığı koşullar, yaşadıkları ölüm yaşadıkları işkence hepsi gerçek hiçbir insan hiçbir İstanbullu bir hayvanın gözünün önünde öldürülmesini, acı çekmesini istemez" diye konuştu.

Hayvan severler, seslerinin cevap bulana kadar protestoya devam edeceklerini vurguladılar.
İhlas Haber Ajansı
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