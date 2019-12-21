Eren'in katilinin cenazesinde bir siyasetçi
Diyarbakır'ın Sur Belediye Başkanı HDP'li Filiz Buluttekin ile 2 meclis üyesi, terör örgütü propagandası yapmak ve teröristlerden talimat almak suçlamasıyla gözaltına alındı. Buluttekin'in Trabzon Maçka'da 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı ortaya çıktı.
|21 Aralık 2019 07:36
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen farklı terör soruşturmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda, HDP'li Sur Belediye Başkanı Filiz Buluttekin ve iki belediye meclis üyesi gözaltına alındı. PKK'lı teröristlerin cenazelerine ve terör örgütü propagandasına dönüşen eylemlere katılmak, teröristlerden talimat almak ve KHK kapsamında kapatılan derneğe üye olmakla suçlanan Buluttekin'in, Trabzon Maçka'da 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden kırmızı listedeki PKK'lı terörist "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı tespit edildi.
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