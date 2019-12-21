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Yedi termik santralde problem yok

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 13 termik santrali ilgilendiren baca filtresi yatırımı konusu gündemdeki yerini korurken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile şirketlerin yöneticileri önceki gün bir araya geldi.
 21 Aralık 2019 08:00
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Yedi termik santralde problem yok

13 termik santralin üçünün şartları sağladığı daha önce de gündeme gelmişti. Bu üç santral dışındaki 10 santralle ilgili de toplantıda önemli görüşmeler yapıldı. Çevre il müdürlüklerinden gelen bilgiler toplantıda gündeme getirilirken, dört termik santralin fiziki şartları sağlayarak çevre izin lisans belgesi alabilecekleri tespit edildi. Diğer altı termik santralin ise fiziki şartlarını sağlayamadıklarından şu an için çevre izin lisans belgesi alıp alamayacağı belirsizliğini koruyor.

Altı santralin farklı durumları olduğu ifade edilirken yakıt ve kazan gibi iyileştirmeler yaparak baca gazı arıtma sistemleri kurmadan da geçici faaliyet belgesi alma şanslarının olduğu ifade edildi.

Bunun gerçekleşebilmesi içinse, sürekli emisyon ölçüm sistemleriyle istenen sınır değerlerin sağlandığını ispat etmeleri gerekiyor. Toplantıda şirketler gerekli izin ve lisansı alabilmeleri için süreçleri hızlandırmaları konusunda uyarıldı.
Türkiye
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