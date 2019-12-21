Vekillerden Bakan Gül'e: Kapanan adliyeler açılsın!
|21 Aralık 2019 07:16
|Yazdır
Toplantıda, söz alan milletvekillerinin büyük bölümü yargıya güven konusunda problem yaşandığı, bu algıyı gidermek için adım atılmasını istedi. Ayrıca, özellikle yargı alanında çıkarılan yasalara rağmen, uygulamada yaşanan problemlerin yargıya güveni azalttığına dikkat çekildi. Yargı reformu adı altında açıklanan başlıkların kağıt üstünde kalmaması, 'İçinin doldurulması' gerektiğini belirten AK Parti milletvekilleri, birbirine yakın oldukları için özellikle taşrada kapatılan adliyelerin, vatandaşın adalete ulaşmasında sıkıntıya sebep olduğu, bu adliyelerin yeniden açılmasını gündeme getirdi.
Kamuoyunda gündeme gelen 'FETÖ borsası' iddialarının da gündeme geldiği toplantıda, milletvekilleri Adalet Bakanının 'Varsa bilgisi-belgesi olan HSK'ya bildirsin' şeklindeki açıklamasını hatırlatarak, bu konudaki kararlılığın sürdürülmesini talep etti. Toplantının sonuna eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı ve doğum günü nedeniyle Yıldırım için pasta kesildiği öğrenildi.
Yücel Kayaoğlu
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Eren'in katilinin cenazesinde bir siyasetçi
21 Aralık 2019 07:36
|Trump Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini imzaladı
21 Aralık 2019 07:10
|Erdoğan: Libya'ya seyirci kalmayız
21 Aralık 2019 06:40
|Erdoğan'dan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi mesajı
21 Aralık 2019 06:12
|Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği
21 Aralık 2019 04:09
|Hayvan severlerin İBB önündeki fayton eylemi gecede devam etti
21 Aralık 2019 02:55
|Oktay'dan ABD'ye tepki: Tehditleri bizi yerli üretime daha motive ediyor
21 Aralık 2019 01:03
|2020 Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi kabul edildi
21 Aralık 2019 00:46
|21 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıları
21 Aralık 2019 00:01
|Halk TV, İmamoğlu'na yakın isme satıldı, yayın yönetmeni değişti
20 Aralık 2019 23:35