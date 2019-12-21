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Vekillerden Bakan Gül'e: Kapanan adliyeler açılsın!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti'nin hukukçu milletvekilleri ile bir araya gelerek, önümüzdeki dönemde gündeme getirilecek yargı paketleri ve insan hakları eylem planı konusundaki görüş ve önerilerini aldı.
 21 Aralık 2019 07:16
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Vekillerden Bakan Gül'e: Kapanan adliyeler açılsın!

Toplantıda, söz alan milletvekillerinin büyük bölümü yargıya güven konusunda problem yaşandığı, bu algıyı gidermek için adım atılmasını istedi. Ayrıca, özellikle yargı alanında çıkarılan yasalara rağmen, uygulamada yaşanan problemlerin yargıya güveni azalttığına dikkat çekildi. Yargı reformu adı altında açıklanan başlıkların kağıt üstünde kalmaması, 'İçinin doldurulması' gerektiğini belirten AK Parti milletvekilleri, birbirine yakın oldukları için özellikle taşrada kapatılan adliyelerin, vatandaşın adalete ulaşmasında sıkıntıya sebep olduğu, bu adliyelerin yeniden açılmasını gündeme getirdi.

Kamuoyunda gündeme gelen 'FETÖ borsası' iddialarının da gündeme geldiği toplantıda, milletvekilleri Adalet Bakanının 'Varsa bilgisi-belgesi olan HSK'ya bildirsin' şeklindeki açıklamasını hatırlatarak, bu konudaki kararlılığın sürdürülmesini talep etti. Toplantının sonuna eski Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldığı ve doğum günü nedeniyle Yıldırım için pasta kesildiği öğrenildi.

Yücel Kayaoğlu

Türkiye
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