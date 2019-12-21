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Boğaz'da beklemenin günlük maliyeti 120 bin dolar

Kanal İstanbul ile ilgili gelişmeler gündemdeki yerini korurken Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Dünya Deniz Ticaretinde İstanbul" konulu infografikte Türk boğazlarındaki gemi trafiğine ve oluşturduğu risklere işaret edildi
 21 Aralık 2019 07:36
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Boğaz'da beklemenin günlük maliyeti 120 bin dolar

Paylaşılan bilgilere göre İstanbul Boğazı'nda acil durum, görüş, akıntı, özel geçiş, sportif ve toplumsal faaliyetler için 2017'de 537, 2018'de 330, 2019'un ilk 11 ayında ise 187 saat boğaz trafiği askıya alındı. Gemiler, İstanbul Boğazı'nda bu yılın verileri ortalamasında, her bir geçiş için yaklaşık 14 saat bekliyor. Tanker gibi tehlikeli yük taşıyan gemilerde ortalama bekleme süresi 30 saate ulaşıyor. 2017 yılı verilerine göre, tankerlerin maruz kaldıkları beklemelerden kaynaklanan ekonomik kayıp milyonlarca doları buluyor. Boyu 200 metre üstü tankerlerin günlük kiralama kaybı ortalama 120 bin dolara ulaşıyor. Ortalama bekleme süresinin 8 saat olduğu 2004'ten bu yana bu sürede artış gerçekleşti. İstanbul Boğazı'ndan 200 metre üzerinde uzunluğa sahip gemi, uygun şartlarda yaklaşık 1,5 saatte geçiyor. Bekleme süreleri de göz önüne alındığında toplam geçiş maliyetlerinde ciddi artış söz konusu oluyor.

GEÇİŞ ÜCRETSİZ AMA BEKLEME PAHALIYA PATLIYOR

* Ticaretin %85'i denizden yapılıyor.

* Deniz ulaşımının %25'i Türkiye'nin de içinde olduğu Akdeniz havzasında yapılıyor.

* Boğaz'dan geçen gemilerin %30'u tehlikeli yük taşıyor.

* 200 metreden uzun tehlikeli madde taşıyan tankerler geçişi sırasında boğaz tek veya çift yönlü trafiğe kapatılıyor.

* 2018'de İstanbul Boğazı'ndan 41 bin 103 gemi geçti.

* 2005'te 54 bin 794 gemiyle 335 milyon ton yük taşındı.

* 2018'de 41 bin 103 gemiyle 439 milyon ton yük taşındı.
Türkiye
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