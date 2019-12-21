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HDP'li Sur Belediyesi'ne görevlendirme yapıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Filiz Buluttekin'in yerine aynı ilçenin Kaymakamı Abdullah Çiftçi görevlendirildi
 21 Aralık 2019 08:31
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HDP'li Sur Belediyesi'ne görevlendirme yapıldı

HDP'li Sur Belediyesi'ne görevlendirme yapıldı

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Filiz Buluttekin'in yerine aynı ilçenin Kaymakamı Abdullah Çiftçi görevlendirildi.
DHA
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