HDP'li Sur Belediyesi'ne görevlendirme yapıldı
Diyarbakır'ın Sur ilçesinde gözaltına alınan HDP'li Belediye Başkanı Filiz Buluttekin'in yerine aynı ilçenin Kaymakamı Abdullah Çiftçi görevlendirildi
|21 Aralık 2019 08:31
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