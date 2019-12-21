HDP'li Sur Belediyesi'ne görevlendirme yapıldı		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Vekillerden Bakan Gül'e: Kapanan adliyeler açılsın!		 
Erdoğan: Libya'ya seyirci kalmayız		 
Meteoroloji'den 'kuvvetli sis' uyarısı - Haritalı		 
Doğa Koleji'nin satıldığını duyan temizlik işçisi böyle dans etti Video		 
2019'da aramızdan ayrılanlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çiftlikbank benzeri Arsabank: 40 milyon lira topladılar

Ankara'da, Çiftlik Bank' benzeri bir sistem oluşturarak adını da 'Arsa Bank' olarak adlandıran 4 kişi, 40 milyon TL'lik vurgun yaptı. Kıyı bölgelerinden alacakları arazileri yüksek karla yabancı kişilere satacaklarını belirterek vatandaşları dolandıran 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı
 21 Aralık 2019 08:45
Yazdır
Çiftlikbank benzeri Arsabank: 40 milyon lira topladılar

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda, arazi alım satımı yaparak yüksek kar sağlayacakları vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 ayrı grup halinde çalışan 4 kişinin izine ulaştı.

Ekipler, şüphelileri takibe aldı. Aylar süren takip sonucunda, şüphelilerin kıyı bölgelerinden alacakları arazileri yabancı kişilere yüksek karla satacaklarını söyleyerek 20 kişiyi yaklaşık 40 milyon TL dolandırdığı belirlendi.

ÇİFTLİK BANK BENZERİ 'ARSA BANK'

Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, başkalarına ait çok sayıda banka ve kredi kartı ele geçirirken, grubun 'Ağa' lakaplı elebaşının saklandığı evde yurt dışına kaçma planları yaptığını tespit etti.

TÜM PARAYI YASA DIŞI BAHİSTE KAYBETMİŞ

Grubun elebaşı emniyetteki ifadesinde, 'Arsa Bank' mağdurlarından gizlenebilmek için kılık değiştirdiğini ve aylarca sokakta evsiz insan görünümüyle dolaştığını söyledi. Tüm yapıyı anlatan elebaşı, referans yöntemiyle ilk katılanlara bir miktar para kazandırdığını, böylece o kişilerin akrabaları ve arkadaşlarını da sisteme dahil ettiğini belirtti. Şüpheli, mağdurlara arsa alım satımı yaptığını ama arsa almadığını ve tüm parayı yasa dışı bahis sitelerinde kaybettiğini itiraf etti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bir Çiftlik Bank kabusu daha: Arsa Bank'la 40 milyon liralık vurgun
21 Aralık 2019 01:41		 İki aile arasında arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü
20 Aralık 2019 20:53
Sahte profesör, Adalet Komisyon Başkanı'nı dolandırmaya çalıştı
20 Aralık 2019 20:39		 İzmir'de belediyenin basın çalışanlarına saldırı
20 Aralık 2019 19:28
Tapu'da yolsuzluk iddiası: 4'ü memur 10 sanık hakim karşısında
20 Aralık 2019 19:03		 Ankara'daki cinayetin zanlısı polis tutuklandı
20 Aralık 2019 18:31
Emekli öğretmen husumetlisini bıçaklayarak öldürdü
20 Aralık 2019 17:39		 Sahte doğum raporuyla tahliye oyununu polis bozdu
20 Aralık 2019 15:19
Kazada yaralandığı sanılmıştı, oğlunu öldürüp intihar girişiminde bulunmuş
20 Aralık 2019 15:18		 Şantaj amaçlı kullanılan 'gizli kamera' operasyonu: 5 gözaltı
20 Aralık 2019 14:23
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:45 - Çiftlikbank benzeri Arsabank: 40 milyon lira topladılar08:31 - HDP'li Sur Belediyesi'ne görevlendirme yapıldı08:00 - Yedi termik santralde problem yok07:36 - Eren'in katilinin cenazesinde bir siyasetçi07:36 - Boğaz'da beklemenin günlük maliyeti 120 bin dolar07:16 - Vekillerden Bakan Gül'e: Kapanan adliyeler açılsın!07:10 - Trump Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini imzaladı06:40 - Erdoğan: Libya'ya seyirci kalmayız06:31 - Meteoroloji'den 'kuvvetli sis' uyarısı - Haritalı06:12 - Erdoğan'dan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi mesajı
04:09 - Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği02:55 - Hayvan severlerin İBB önündeki fayton eylemi gecede devam etti01:41 - Bir Çiftlik Bank kabusu daha: Arsa Bank'la 40 milyon liralık vurgun01:03 - Oktay'dan ABD'ye tepki: Tehditleri bizi yerli üretime daha motive ediyor00:46 - 2020 Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi kabul edildi00:12 - AÖF sınav sonuçları açıklandı00:01 - 21 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıları23:51 - DHKP-C operasyonu: Biri 'yeşil' listede aranan 2 şüpheli yakalandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Eren'in katilinin cenazesinde bir siyasetçi
Trump Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini imzaladı
Bir Çiftlik Bank kabusu daha: Arsa Bank'la 40 milyon liralık vurgun
Erdoğan: Libya'ya seyirci kalmayız
Vekillerden Bakan Gül'e: Kapanan adliyeler açılsın!
Erdoğan'dan 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi mesajı
2020 Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Teklifi kabul edildi
21 Aralık 2019'dan önemli gündem başlıları
Meteoroloji'den 'kuvvetli sis' uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sal beni gideyim 1
yolculuk 1
babil 1
şükretmek 1
Üç kahvesi 3
mutsuzluk hastalığı 4
istiklal marşının arapça okutulması 4
poğacanın parasını vermek 3
arda kardeşler 2
ryan babel'in galatasaray'ı fifa'ya şikayet etmesi 2
SON İLANLAR
Ankara Türksat Haberleşme Kablo TV İşletme Aş 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakkadı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmarmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik Hizmetleri 6 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 5 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak
Hatay Samandağ Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam