Çiftlikbank benzeri Arsabank: 40 milyon lira topladılar
|21 Aralık 2019 08:45
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalarda, arazi alım satımı yaparak yüksek kar sağlayacakları vaadiyle vatandaşları dolandıran 2 ayrı grup halinde çalışan 4 kişinin izine ulaştı.
Ekipler, şüphelileri takibe aldı. Aylar süren takip sonucunda, şüphelilerin kıyı bölgelerinden alacakları arazileri yabancı kişilere yüksek karla satacaklarını söyleyerek 20 kişiyi yaklaşık 40 milyon TL dolandırdığı belirlendi.
ÇİFTLİK BANK BENZERİ 'ARSA BANK'
Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, başkalarına ait çok sayıda banka ve kredi kartı ele geçirirken, grubun 'Ağa' lakaplı elebaşının saklandığı evde yurt dışına kaçma planları yaptığını tespit etti.
TÜM PARAYI YASA DIŞI BAHİSTE KAYBETMİŞ
Grubun elebaşı emniyetteki ifadesinde, 'Arsa Bank' mağdurlarından gizlenebilmek için kılık değiştirdiğini ve aylarca sokakta evsiz insan görünümüyle dolaştığını söyledi. Tüm yapıyı anlatan elebaşı, referans yöntemiyle ilk katılanlara bir miktar para kazandırdığını, böylece o kişilerin akrabaları ve arkadaşlarını da sisteme dahil ettiğini belirtti. Şüpheli, mağdurlara arsa alım satımı yaptığını ama arsa almadığını ve tüm parayı yasa dışı bahis sitelerinde kaybettiğini itiraf etti.
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