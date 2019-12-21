Karayollarında durum
|21 Aralık 2019 08:40
|Yazdır
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Balıkesir Kuzey-Susurluk kavşaklarındaki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
TEM Otoyolu'nun Kurtköy-Pendik Tersane kavşakları bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.
İzmir Çevre Otoyolu'nun Cengizhan-İmar kavşakları yol ayrımındaki Cengizhan Mahallesi katılım kolunda yürütülen yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara Çevre Otoyolu'nun Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları nedeniyle yolun bu kesiminde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Edirne-İstanbul yolunun 24-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.
Muğla-Denizli yolunun 10-11. kilometrelerindeki heyelan ıslah çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 18-20. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Çivril-Denizli yolunun 5-6. kilometrelerindeki (Çıtak mevkisi) Büyük Menderes Köprüsü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Silifke-Mersin yolunun 30. kilometresindeki Karayar Tüneli'nde devam eden bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kayseri-Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Yedi termik santralde problem yok
21 Aralık 2019 08:00
|Google rekabet ihlalleri nedeniyle milyar avroluk ceza ödedi
20 Aralık 2019 11:07
|Tarım ve Orman Bakanlığı 13 yılda Ar-Ge'ye 78 milyon lira harcadı
20 Aralık 2019 11:06
|'Hiçbir zaman hasat döneminde ithalata izin vermedik'
20 Aralık 2019 10:57
|Karayollarında durum
20 Aralık 2019 08:23
|KDV istisnası üç yıl uzuyor
20 Aralık 2019 08:21
|Öztiryakiler, Japon ortağı ile resmi imzaları attı
19 Aralık 2019 23:08
|Rusya'ya en çok neler ihraç ettik?
19 Aralık 2019 22:53
|Giresun'da drone fabrikası kurulacak
19 Aralık 2019 22:41
|MKEK özelleştirilecek mi?
19 Aralık 2019 21:40