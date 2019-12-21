İşçilerin gözü Külliye'ye çevrildi		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Çiftlikbank benzeri Arsabank: 40 milyon lira topladılar		 
HDP'li Sur Belediyesi'ne görevlendirme yapıldı		 
Vekillerden Bakan Gül'e: Kapanan adliyeler açılsın!		 
Doğa Koleji'nin satıldığını duyan temizlik işçisi böyle dans etti Video		 
2019'da aramızdan ayrılanlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yargıda taşıyıcı anne krizi: Bırakın annelik yapayım

Üçüz bebek dünyaya getiren taşıyıcı anne H.C., çocukları alan biyolojik babaya dava açtı. H.C., "Çocuklar 8 aylık, anneye ihtiyaçları var" dedi
 21 Aralık 2019 09:37
Yazdır
Yargıda taşıyıcı anne krizi: Bırakın annelik yapayım

istanbul'da yaşayan doktor S.A., Türkiye'de yasak olan taşıyıcı annelik için KKTC'de bir kliniğe başvurdu. Doktorun seçtiği bir kadın donörün yumurtasıyla elde edilen embriyo, taşıyıcı anne olarak anlaştığı İstanbullu öğretmen H.C'ye (53) nakledildi. 8 ay önce üçüz bebek dünyaya getiren taşıyıcı anne H.C., bebeklerini kendisine göstermediği için baba S.A.'dan şikayetçi oldu. H.C. ifadesinde, "Doktor S.A. ile ilişkim vardı. Tüp bebek yöntemiyle 11 ay önce üçüz bebeklerim oldu. Üçüzler boşandığım eşim A.S.Y.'nin nüfusuna yazıldı. Ancak gerçek babaları S.A.'dır. Çocuklarım benim bakımıma muhtaç olmalarına rağmen halen S.A. ve ailesi tarafından alıkonulmaktadır. 4 aylıkken benden uzaklaştırılıp şu an 8 aylık olan çocuklarım bakıma muhtaçtırlar. Şikayetçiyim" dedi.

"O, SADECE TAŞIYI ANNE"

Doktor S.A. (53) ifadesinde, "H.C. ile herhangi bir ilişkimiz olmadı. Taşıyıcı anne olarak çocuklarımı doğurması için anlaştık. H.C. çocuklarımın sadece taşıyıcı annesidir ve biyolojik bağlantısı yoktur. Çocuklarımı teslim etmek istemiyorum" dedi. Taşıyıcı annenin talebini değerlendiren Aile Mahkemesi, çocukları verdiği H.C. için 6 aylık korunma kararı çıkardı ve S.A.'nın 2 bin 400 lira nafaka ödemesini hükmetti.

ESKİ EŞTEN DE DAVA

S.A. ise karara itiraz etti. Çoukların anne H.C.'de kalmasına karar veren mahkeme bu kez koruma süresini 6 aydan 2 aya düşürdü, 2 bin 400 liralık nafakanın da kaldırılmasını kararlaştırdı. Mahkeme ayrıca üçüzler için yargı süreci bitene kadar kayyum atanmasına karar verdi. Gelişmelerden haberdar olan H.C.'nin geçen yıl boşandığı eski eşi A.S.Y. de nüfusta çocukların babası olarak görüldüğünü ve çocukların kendisinden olmadığını öne sürerek soy bağının reddi davası açtı.

'KANUNDA BU KAVRAM YOK'

Avukat Saniye Ülgen, ilginç davanın hukuki boyutunu AKŞAM'a değerlendirdi: "Baba olduğunu iddia eden kişi, çocukların üzerinde hak talep etmesi için babalığın tespiti davası açması gerekir. DNA sonucu baba olduğu kanıtlanan kişi, çocukların nüfus kaydının kendi adına geçmesi için dava açar. Taşıyıcı annelik kavramı Türk Medeni Kanunu'nda yok. Bu nedenle baba, taşıyıcı anneyi biyolojik anne olarak kabul etmek zorunda. Çocuklara atanan kayyum mahkememin kabul gördüğü (avukat, aileden güvenilir bir kişi) kişiler olur. Anne-baba karşılıklı davalık olduğu için kayyum çocukların hukuki haklarında menfaatlerini korur ve söz sahibi olacak kişi durumuna gelir."

Neslihan KESKİN
Akşam
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Göçmen olmak her zaman kötü müdür?
21 Aralık 2019 10:36		 'Sanat uygarlığın kriteridir'
21 Aralık 2019 10:26
Meteoroloji'den 'kuvvetli sis' uyarısı - Haritalı
21 Aralık 2019 06:31		 Bolu'dan da 'atlara karantina' haberi geldi
20 Aralık 2019 15:52
Marmara Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısı
20 Aralık 2019 15:05		 Karadeniz'de 'bahar havası' balıkçılığı olumsuz etkiledi
20 Aralık 2019 14:10
Hafta sonu sis dağılıyor, yağış ve fırtına geliyor
20 Aralık 2019 14:02		 Türkiye'de 68 kilogramlık yeni bir demirli gök taşı bulundu
20 Aralık 2019 13:19
3 günde terbiyelenip 3 saatte pişen lezzet: Fırın ağzı
20 Aralık 2019 13:15		 Vali, Başsavcı ve eski milli futbolcu, down sendromlu çocuklarla halay çekti
20 Aralık 2019 13:08
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:36 - Göçmen olmak her zaman kötü müdür?10:26 - 'Sanat uygarlığın kriteridir'10:22 - Üniversite öğrencisi uçakta fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti10:17 - Rüşvet tartışması alevlendi! '570 milyona belediyeye satayım'09:59 - FETÖ elebaşına 'İhaneti bırak teslim ol' çağrısı09:51 - İşçilerin gözü Külliye'ye çevrildi09:46 - Belediyenin 733 km uzaklıktaki görevlendirmesini mahkeme iptal etti09:37 - Yargıda taşıyıcı anne krizi: Bırakın annelik yapayım09:28 - İmar barışından 7,5 milyon bağımsız birim faydalandı09:01 - Soylu'nun haber verdiği Kıran-11 Operasyonu başlatıldı
08:45 - Çiftlikbank benzeri Arsabank: 40 milyon lira topladılar08:40 - Karayollarında durum08:31 - HDP'li Sur Belediyesi'ne görevlendirme yapıldı08:00 - Yedi termik santralde problem yok07:36 - Eren'in katilinin cenazesinde bir siyasetçi07:36 - Boğaz'da beklemenin günlük maliyeti 120 bin dolar07:16 - Vekillerden Bakan Gül'e: Kapanan adliyeler açılsın!07:10 - Trump Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini imzaladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Eren'in katilinin cenazesinde bir siyasetçi
Trump Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini imzaladı
Vekillerden Bakan Gül'e: Kapanan adliyeler açılsın!
Erdoğan: Libya'ya seyirci kalmayız
Bir Çiftlik Bank kabusu daha: Arsa Bank'la 40 milyon liralık vurgun
Boğaz'da beklemenin günlük maliyeti 120 bin dolar
HDP'li Sur Belediyesi'ne görevlendirme yapıldı
Rüşvet tartışması alevlendi! '570 milyona belediyeye satayım'
Çiftlikbank benzeri Arsabank: 40 milyon lira topladılar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ajda pekkan mobilya reklamı 1
yanlış okumalar 1
microoop 2
çay 1
kalbine gömmek 1
babil 1
çekip gitme isteği 2
aynı iş yerinde çalışan çiftler 3
hayal mesafesi 4
açtığı konulara yazılan entryleri okumak 5
SON İLANLAR
Ankara Türksat Haberleşme Kablo TV İşletme Aş 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakkadı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmarmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik Hizmetleri 6 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 5 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak
Hatay Samandağ Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam