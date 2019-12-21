FETÖ elebaşına 'İhaneti bırak teslim ol' çağrısı
İstanbul Barosu avukatlarından Müşir Deliduman, ABD'deki FETÖ elebaşı Gülen'e "İhaneti bırak, Türk yargısına teslim ol" diye çağrı yaptığı bir mektup gönderdi.
|21 Aralık 2019 09:59
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İstanbul Barosu avukatlarından Müşir Deliduman, ABD'deki FETÖ elebaşı Gülen'e "İhaneti bırak, Türk yargısına teslim ol" diye çağrı yaptığı bir mektup gönderdi.
İstanbul Adalet Sarayı'ndaki PTT şubesinden gönderdiği mektup zarfına Gülen için uçak bileti de koyan Deliduman, "Baş hain yakalanmadan bu ülkeye rahat yok" diye konuştu. SABAH'a konuşan Deliduman "17 Aralık'ta gözaltına alınanlardan birisi müvekkilimdi.
O operasyonların FETÖ tarafından hükümete yönelik darbe girişimi olduğu çok açıktı. Zekeriya Öz ve kumpasçı ekibin tutuklanması, Gülen hakkında da yakalama kararı çıkarılması için suç duyurusunda bulunmuştum. Belki birçok kişi farkında değil ama Türkiye o dönem çok büyük bir tehlike atlattı" dedi.
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