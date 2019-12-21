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İşçilerin gözü Külliye'ye çevrildi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2020 yılına ilişkin asgari ücret pazarlığında gözler Külliye'ye çevrildi. İlk kez üç sendikadan ortak açıklama geldi.
 21 Aralık 2019 09:51
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İşçilerin gözü Külliye'ye çevrildi

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 liradan geri atmayacaklarını açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hafta başında taraflarla bir araya gelecek. Toplantı öncesi işçi ve işverenle ortak noktada bulunmazsa Bakan Selçuk teklifleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a götürecek. Asgari ücrette nihai rakamın Başkan Erdoğan'ın katkısıyla belirlenmesi bekleniyor.

SON TUR HAFTA BAŞINDA

Asgari Ücret Komisyonu dördüncü ve son toplantısını 24 ya da 25 Aralık'ta yapacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleşecek son toplantıda 2020 yılı için geçerli olacak asgari ücret belli olacak. Salı günü TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda Türkiye İstatistik Kurumu asgari ücret tespitinde dikkate alınan bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştı. Kurum, rakamı, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak hesapladı. İşveren tarafı ise bugüne kadar rakam telaffuz etmedi. TİSK toplantılarda asgari ücret desteğinin kapsamının genişletilmesini, 100 liradan 200 liraya çıkarılmasını, İşsizlik Sigorta Fonu'ndan işveren payının alınmamasını istiyor. Sendikalarla hükümet arasındaki pazarlıkların pazartesi günü bitmesi ve hemen ardından masaya oturulması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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