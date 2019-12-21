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İş yeri ve AVM açılışlarına 'eczane modeli' talebi

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Eczane açılışlarındaki kanun gibi düzenlemeyle zincir market ve AVM'lerin de yan yana açılarak birbirlerine zarar vermesi önlenmeli. Bu açılışların nüfus ve bölge planlamasına göre ilgili mesleki oda, kurum ve kuruluşlarla görüş alışverişi yapılarak izne tabi tutulması gerekiyor"
 21 Aralık 2019 10:51
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İş yeri ve AVM açılışlarına 'eczane modeli' talebi

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, iş yeri ve alışveriş merkezi (AVM) açılışlarına izin verilirken "eczane modeli"nin uygulanabileceğini belirterek, "Bu açılışların nüfus ve bölge planlamasına göre ilgili mesleki oda, kurum ve kuruluşlarla görüş alışverişi yapılarak izne tabi tutulması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, iş yeri, zincir market ve AVM'lerin açılışında bazı kuralların gözetilmesi gerektiğini bildirdi.

Aynı sektördeki esnaflar başta olmak üzere bu tür kuruluşların yan yana açılmasıyla müşteri kaybına uğradıklarını ve zarar ederek zaman içinde kapandıklarını vurgulayan Palandöken, "Perakende Yasası çıkarıldığından bugüne ekonomimizde birçok değişim yaşandı. Dolayısıyla düzenleme şu an ihtiyaçlara tam anlamıyla cevap veremiyor. Bir bakkalın yanına tekrar bir bakkal açılması, zincir marketlerin her sokağa peş peşe kurulması, yan yana ve karşılıklı açılan AVM'ler herkese müşteri kaybettiriyor. Birçok yeni iş yeri, herhangi bir fizibilite yapılmadan aynı sektörden, aynı caddede ve sokakta bir sürü olmasına rağmen açıldığı için kısa süre sonra batıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür açılışların yeni kurallara bağlanmasının esnaf ve sanatkarın geleceği ile ekonominin sağlam temellere oturtulması bakımından da çok önemli olduğuna dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Eczane açılışlarındaki kanun gibi düzenlemeyle zincir market ve AVM'lerin de yan yana açılarak birbirlerine zarar vermesi önlenmeli. Bu açılışların nüfus ve bölge planlamasına göre ilgili mesleki oda, kurum ve kuruluşlarla görüş alışverişi yapılarak izne tabi tutulması gerekiyor. Bu konuda, esnaf meslek ve ticaret odaları ile belediye, kaymakamlık ve valilik yani ilgili kamu kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşacak kurul, yapacağı fizibilite ve Ar-Ge çalışması sonucunda karar vermeli. Eczaneler hakkında kanunda belirtilen, 'İlçe sınırları içindeki nüfusa göre en az 3 bin 500 kişiye 1 eczane düşecek şekilde açılması' yani nüfus kriteri bu konuda örnek olmalı ve kurulacak ortak komisyon, belirlenecek kurallar doğrultusunda karar vermeli."
Anadolu Ajansı
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