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Estetik operasyonlarda komplikasyon gelişme riski her zaman mevcut

Yüz Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Tarık Şapçı: Cerrahi ya da cerrahi olmayan estetik işlemlerde her zaman problem yaşanabileceği bilinmeli. Bazen hekimin ya da hastanın elinde olmayan durumlar gelişebilir. Bunlar anatomik problemler, ameliyat ya da işlem sonrası geçirilen enfeksiyonlar ya da kişinin kendisiyle alakalı metabolik olaylardan kaynaklanıyor olabilir"-
 21 Aralık 2019 11:16
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Estetik operasyonlarda komplikasyon gelişme riski her zaman mevcut

- Yüz Plastik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Tarık Şapçı, cerrahi ya da cerrahi olmayan estetik işlemlerde her zaman problem yaşanabileceğine dikkati çekerek, "Hasta her şeyi çok iyi sorgulamalı. Doktor da gelişebilecek her komplikasyona karşı hastasını bilgilendirmeli." dedi.

Estetik cerrahi yöntemi, kimi zaman yanlış doktor seçimi ve hatalı müdahaleler kimi zaman da kişideki anatomik ve metabolik problemlerle işlem sonrası geçirilen enfeksiyonlar nedeniyle hüsranla sonuçlanabiliyor.

Dönem dönem ekranlara ve sosyal mecralara da konu olan estetik operasyonlarındaki mağduriyeti yaşamamak adına ameliyat öncesi detaylı araştırma yapmak, doğru hekimi seçmek, kullanılacak ürün hakkında bilgi edinmek ve kalitesini araştırmak vatandaşlara düşen görevlerin başında geliyor.

Doktorların ise işlemlerini ameliyathaneleri ve yoğun bakım üniteleri bulunan hastanelerde yapması ve gelişebilecek her komplikasyona karşı hastasını bilgilendirmesi önem arz ediyor.

- Estetik ameliyatlarda doktor olmayanlardan uzak durulmalı

Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı da olan Şapçı, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken estetik operasyon isteyenlerin işin ehli, bilgi ve becerisi yeterli ve bakanlık tarafından yetkilendirilmiş hekimlere müracaat etmeleri gerektiğini vurguladı.

Vücudun her bölgesine estetik işlem yapabilecek farklı branş doktorları bulunduğunu anlatan Şapçı, Türkiye'de plastik cerrahların, dermatoloji ile KBB uzmanlarının ve göz hastalıklarıyla ilgili ameliyatlar için göz hekimlerinin bu konuda yetkili olduğunu kaydetti.

Cildiye doktorunun da 'non-invasive' (cerrahi işlem gerektirmeyen durumlar) diye tabir edilen dolgu, botoks ve mezoterapi gibi bazı işlemleri yapabileceğini aktaran Şapçı, medikal estetik uzmanlarının da yasal olarak bu işlemleri uygulayabildiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Şapçı, estetik cerrahide doktor olmayanlardan, güzellik salonlarındaki uzmanlardan, o bölgenin anatomisini bilmeyenlerden ve eğitim almamış kişilerden kesinlikle uzak durulması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığına bağlı Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi kurumu, bütün branşların hangi alanlarda çalışabilecekleri konusunda standartlar koyuyor. KBB hekimlerinin yüz üzerindeki estetik işlemlerle ilgili her türlü konuya yetkin olduğu burada tanımlanmıştır. Elbette, KBB içerisinde de bu konuya uzak olan, eğitimini almamış ya da ilgi duymamış hekimler fazla. Zaten böyle insanlar bu işe giremezler. Ama eğitimini almış insanların bu işlemleri yapması yasaldır. Nitekim bakanlığın bu konuda ciddi yaptırımları var. Bırakın tıp ya da güzellik merkezlerini şu an bir muayenehane açmak bile çok zor. Bir sürü özel kriterinizin olması gerekiyor, Sağlık Müdürlüğü tarafından bazı ruhsatların verilmesi lazım. Sürekli denetimler oluyor. Günümüzde apayrı branşlardaki hekimlerin de bu işlere soyunduğuna tanık oluyoruz. Onlardan da uzak durmakta fayda var."

- Ameliyatlarda TSE ve CE garantili malzemeler kullanılmalı

Dolgu ve botoks için 18-20 yaşlarındaki gençlerin kendilerine sıkça başvurduklarını ancak bu yaştaki kişilere operasyondan kaçınarak onları bilinçlendirmeye çalıştıklarını aktaran Şapçı, "Estetik burun ameliyatları da çok fazla yaptığımız operasyonlar. KBB uzmanları olarak, bu ameliyatları ya fonksiyonel solunumu rahatlatma ya da görünüşünü düzeltme amacıyla yapıyoruz. Bu ameliyat için de 16-17 yaşında gençler geliyor. Ailelerini zorluyorlar. Sağlık için gerekiyorsa yapılabilir o da çok dikkatli olmak koşuluyla. Ancak büyümesi ve gelişimi durmadıysa mental olgunluğa erişmediyse ameliyat etmemek lazım. Çünkü istediğiniz kadar güzel bir burun yapın, beğendiremezsiniz. Sonra da çocuklar ve aileleri psikolojik sorunlar yaşayabilir. Doktorun da başına ciddi sıkıntı çıkarabilir. Bunların dışında, meme, kalça protezleri, liposuction için de işin ehli plastik cerrahlara gitmek gerekiyor. Yine ihtiyacı olmadığı halde küçük yaşta olan kadınlara bu tür protezleri yapmamak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Tarık Şapçı, ameliyatlarda TSE ve CE belgeleri ile FDA onayı bulunan malzemelerin kullanılması gerektiğine dikkati çekerek, ülkeye kaçak yollarla sokulan ve ne olduğu belirsiz ürünlerden kesinlikle kaçınılması konusunda uyardı.

Kişinin ameliyatında kullanılacak ürünün özelliklerini hekimine sormasını öneren Şapçı, "Hastalar, kullanılacak ürünlerin markalarını ya da paketlerini hekimlerinden rica ederlerse internet ortamında dahi araştırmasını yapabilirler. Özellikle güzellik işlemlerinde sorgulamalar çok önemli. Tabii ki ameliyat esnasında kullanılan malzemeleri bilemezler. Orada da doğru hekimi seçmek önemli. Hekim için referanslar, daha önce yaptığı ameliyatlar, öz geçmişi, mezun olduğu okullar, bu işlere yönelik tecrübeleri seçimlerde önemli kriterler." diye konuştu.

- "Sosyal medya reklamları baz alınarak doktor seçimi yapılmamalı"

Hastaların estetik yaptırmadan önce çok iyi düşünmeleri ve kendilerini ameliyat edecek doktorla ayrıntılı konuşmaları gerektiğini vurgulayan Şapşı, şu tavsiyelerde bulundu:

"Bunlar aceleye getirilecek işlemler değil. Cerrahi ya da cerrahi olmayan estetik işlemlerde her zaman problem yaşanabileceği bilinmeli. Hekimin sorumluluklarının yanında hastaların da sorumlulukları var. Hasta her şeyi çok iyi sorgulamalı. Doktor da gelişebilecek her komplikasyona karşı hastasını bilgilendirmeli. Bazen hekimin ya da hastanın elinde olmayan durumlar gelişebilir. Bunlar anatomik problemler, ameliyat ya da işlem sonrası geçirilen enfeksiyonlar ya da kişinin kendisiyle alakalı metabolik olaylardan kaynaklanıyor olabilir. Tüm bunların dışında, işlemi yapan hekimin becerisi ve bilgisine bağlı hatalardan sıkıntı oluşuyorsa onlar bu durumların dışında bırakılmalı. İşlemler ameliyathaneleri ve yoğun bakım üniteleri bulunan hastanelerde ya da ameliyat kriterlerine sahip tıp merkezlerinde yapılmalı. Ruhsatsız muayenehanelerde de asla ameliyat olunmamalı."

Prof. Dr. Tarık Şapçı, estetik konusunda sosyal medya reklamlarının baz alınarak doktor seçimi yapılmasının yanlış yönlendirmelere sebebiyet verebileceğini dile getirerek, "Çünkü sosyal medya reklamlarıyla hekimin işlerini ne kadar doğru yaptığı, gerçekten hekim olup olmadığı gibi detaylara ulaşılması güç. Dolayısıyla buralardan seçilen hekimlerde maalesef sıkıntılar çıkabiliyor. Tabii ki bu kanalı kullanan ve reklam yapan çok kaliteli hekimler var, onları bulabilirlerse hiçbir sorun yok. Ayrıca, mümkün olduğunca bu işin simsarlarından uzak durmalılar. Ülkemizde şu an hasta bulup, doktora götürüp ameliyat yaptırıp buradan komisyon alan insanlar var. En büyük tehlike aslında onlar. Aracıdan uzak dursunlar." değerlendirmesini yaptı.

Anadolu Ajansı
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