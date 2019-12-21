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Askere gidebilmek için 110 kilo verdi

İzmir'de yaşayan ve 18 yaşında 180 kiloya ulaşan genç, vatani görevini yerine getirebilmek için tüp mide ameliyatı olup 2 yılda 70 kiloya düştü- Şubat ayında askere gitmeye hazırlanan Oğuzhan Tepe:- "Doktora askerlik görevimi yapmak istediğimi söyledim. Bir yıl sonra ameliyat yaptı. Askerlik muayenesine gittiğimde vatani görevimi yapmak için bir engel kalmadığını öğrendim, gönüllü gitmek için başvurdum"- Uzman doktor Ahmet Mücteba Öztürk:- "Bana askere gitmek istediğini, bunun için tüp mide ameliyatı olmak istediğini söylediğinde çok duygulandım"
 21 Aralık 2019 11:46
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Askere gidebilmek için 110 kilo verdi

- İzmir'de yaşayan Oğuzhan Tepe, askere gitmek için tüp mide ameliyatı olarak 2 yılda 180 kilodan 70 kiloya düştü.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Tepe, çocukluk yıllarından itibaren düzensiz beslenme alışkanlığına bağlı olarak hızlı şekilde kilo aldı. Diyetlere rağmen kilo veremeyen ve 18 yaşında 180 kiloya ulaşan Tepe, sağlık sorunları da yaşamaya başladı.

Zamanla evden çıkamaz hale gelen, sosyal hayata katılamayan Tepe, kilolarının vatani görevini yapmasına da engel olacağını fark etti. Çocukluğundan beri askerlik yapma hayali bulunan Oğuzhan Tepe, tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi.

Tepe, 2016 yılında Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Polikinliğine başvurdu. Uzman doktor Ahmet Mücteba Öztürk tarafından muayene edilen Tepe'ye bir yıl sonra tüp mide ameliyatı yapıldı.

Doktorunun tüm önerilerine uyan Tepe, 2 yılda 110 kilo vererek vatan görevini yerine getirmek için askerlik şubesine başvuru yaptı. Başvurusu olumlu sonuçlanan Tepe, şubat ayında birliğine teslim olmaya hazırlanıyor.

- "Hayattaki en büyük hayalimi gerçekleştirdim"

Oğuzhan Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fazla kiloları nedeniyle hayatının 18 yaşına kadar çok zor geçtiğini, ameliyatın ardından yeni bir hayata başladığını söyledi.

Hayattaki en büyük isteğinin askerlik görevini yerine getirmek olduğunu belirten Tepe, "Fazla kilolarımdan dolayı bu imkansızdı. Hastaneye başvurduğumda doktora askerlik görevimi yapmak istediğimi söyledim. Bir yıl sonra ameliyat yaptı. 2 yıl içinde 70 kiloya kadar düşmeyi başardım. Askerlik muayenesine gittiğimde vatani görevimi yapmak için bir engel kalmadığını öğrendim, gönüllü gitmek için başvurdum. Hayattaki en büyük hayalimi gerçekleştirmiş oldum." dedi.

Tepe, askere gitmek için şimdiden günleri saydığını, bu süreçte kendisine en büyük desteği ise annesinin verdiğini söyledi.

- "Eski kıyafetlerimi attım"

Kilo almamak için beslenmesine çok dikkat ettiğini anlatan Tepe, şunları kaydetti:

"Zayıflamamın ardından iş hayatına atıldım. Bir börek fırınında çalışmaya başladım. Börek yapıyorum ve ardından onları pişiriyorum ama kilo alırım korkusuyla onları yemiyorum. Kilo verdikten sonra her açıdan hayatım değişti. Artık istediğim kıyafetleri giyebiliyorum. Kiloluyken yürümekte zorlanıyordum artık istediğim kadar yürüyorum. Eski kıyafetlerimi görünce eski günler aklıma geldiği için onları attım. Kilolu fotoğraflarıma bakınca kendimle gurur duyuyorum. Ben bile kendimden bu kadarını beklemiyordum."

- "O çocukluk hayalini gerçekleştirmek için çok mücadele etti"

Uzman doktor Ahmet Mücteba Öztürk da Tepe'nin kilo vererek sağlığına kavuştuğunu, bir daha kilo almamak için düzenli beslenmeye başladığını ifade etti.

Tepe'nin kendisine ilk başvurduğu günü hala unutamadığını dile getiren Öztürk, "Bana askere gitmek istediğini, bunun için tüp mide ameliyatı olmak istediğini söylediğinde çok duygulandım. Aramızda o sözlerden sonra abi kardeş ilişkisi gelişti. Ameliyatı 3 saat sürdü. O çocukluk hayalini gerçekleştirmek için çok mücadele etti. Kilosunu korudu, askere gönüllü olarak gitmek için başvurusu onaylandı. Bunu ilk benimle paylaşması da beni ayrıca mutlu etti." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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