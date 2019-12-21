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MEB özel öğrenciler için 81 ilde 'destek eğitim odası' oluşturdu

Bakan Yardımcısı Mahmut Özer: Yeni kurulan 121 destek eğitim odasıyla şu anda 81 ilde toplam 200 destek eğitim odasını özel eğitim öğrencilerimizin hizmetine sunduk. Yeni hedef olarak illerden gelen ve ihtiyaca göre oluşturulan taleplere göre bu odaların sayısını artırmayı planlıyoruz. Bu kapsamda 200 yeni destek eğitim odası daha yapacağız. Böylece yeni standartlarda sayımız 400'e çıkmış olacak
 21 Aralık 2019 11:50
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MEB özel öğrenciler için 81 ilde 'destek eğitim odası' oluşturdu

- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere destek sağlamak amacıyla 121 yeni destek eğitim odasını hayata geçirdi. Böylelikle 81 ilde yeni standartlarla donatılan destek eğitim odalarının sayısı 200'e ulaştı.

MEB tarafından özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere eğitim desteği sağlamak için okullarda açılan odaları yeni standartlara göre dönüştürmek amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda daha önce sadece 33 ilde bulunan yeni standartlardaki destek eğitim odalarının 81 ilde kurulmasına yönelik hedefe ulaşıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özel eğitim öğrencilerine sunulan eğitim hizmetlerinin kalitesini artırmak için okullarda yeni standartlara göre oluşturulan bu odaların erişilebilirliğinin artırılmasını planladıklarını anlattı.

Özer, bu yıl kasım ayı itibarıyla 33 ilde hizmet veren yeni standartlardaki 79 destek eğitim odasının sayısını artırmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu amaçla gerekli çalışmaları yaptık ve kaynakları ayarladık. Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğümüz ve tüm il müdürlerimiz 121 yeni destek eğitim odası kurulması ve hizmete alınması için çalışmalarını kısa sürede tamamladı. Yeni kurulan 121 destek eğitim odasıyla şu anda 81 ilde toplam 200 destek eğitim odasını özel eğitim öğrencilerimizin hizmetine sunduk."

- Beş kat artış sağlanacak

Bazı illerde yeni standartlarda sadece bir oda bulunmasının hizmete erişimi kısıtladığına dikkati çeken Özer, yeni hedef olarak ihtiyaç doğrultusunda oluşturulan talebe göre oda sayısını artırmayı planladıklarını dile getirdi.

Özer, şöyle devam etti:

"Bunun için de gerekli çalışmalar yapıldı, kaynak oluşturuldu ve illerimize gönderildi. Bu kapsamda 200 yeni destek eğitim odası daha yapacağız. Böylece yeni standartlarda oda sayımız 400'e çıkmış olacak. Burada özellikle büyükşehirlerimize ağırlık verdik. Örneğin, İstanbul'daki yeni standarda göre oluşturulmuş destek eğitim odası sayısı 6'dan 35'e; Ankara'da 10'dan 25'e; Antalya'da birden 10'a; Gaziantep'te ikiden 10'a; Konya'da 4'ten 10'a; Mersin'de 5'ten 10'a; Bursa'da 4'ten 12'ye; Kocaeli'de 10'a ve İzmir'de de 15'e çıkmış olacak.

Böylece yeni standartlara göre kurulan destek eğitim odalarını bir taraftan 81 ile yaygınlaştırırken diğer taraftan sayısında 5 katlık artış sağlamış olacağız."

Özer, sürece katkılarından dolayı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü ile tüm il müdürlerine teşekkürlerini iletti.

- "Destek eğitim odası" nedir?

Söz konusu odalar, okul ve kurumlarda kaynaştırma-bütünleştirme yoluyla akranlarıyla aynı sınıfta eğitimlerine devam eden özel eğitim öğrencilerinin, eğitim hizmetlerinden en üst düzeyde yararlanmaları amacını taşıyor.

Özel araç ve gereçlerle eğitim materyalleri sağlanarak oluşturulmuş eğitim ortamları olan destek eğitim odalarından yararlanacak öğrencilerle eğitim içerikleri, bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) geliştirme biriminin önerileri doğrultusunda eğitim öğretim yılı başında belirleniyor.

Özel eğitim ihtiyacı bulunan her öğrencinin gereksinimi doğrultusunda bu eğitimden yararlanması sağlanıyor.
Anadolu Ajansı
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