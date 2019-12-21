İstanbul Trafik Vakfı araç çekme, kurtarma işlemi yapmayacak
|21 Aralık 2019 12:01
|Yazdır
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu'nun 5 Kasım'da toplandığı belirtilerek, "Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:
"1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı, ilimizde park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdi.
05 Kasım 2019 tarihinde toplanan İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu, vakıf araçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırılmasına karar vermiştir."
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|MEB özel öğrenciler için 81 ilde 'destek eğitim odası' oluşturdu
21 Aralık 2019 11:50
|Diyanet eğitimler vererek şiddetle mücadele edecek
21 Aralık 2019 11:30
|Belediyenin 733 km uzaklıktaki görevlendirmesini mahkeme iptal etti
21 Aralık 2019 09:46
|İmar barışından 7,5 milyon bağımsız birim faydalandı
21 Aralık 2019 09:28
|Bakan açıkladı...Elektriğe yeni tarife geliyor
20 Aralık 2019 20:41
|SGK, 'Sehven emekli' edildiniz diyerek gazilerin maaşını kesiyor
20 Aralık 2019 19:51
|DİB'den, Kur'an kursları ve yurtlara ilişkin yönerge
20 Aralık 2019 19:39
|Yörsan'a kayyum atandı
20 Aralık 2019 19:19
|Emniyet Genel Müdürlüğünden 'çakmak gazı' açıklaması
20 Aralık 2019 17:56
|'Bugün balıkçılara 13 milyon liralık destekleme ödemesi yapılacak'
20 Aralık 2019 17:29