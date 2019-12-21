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'Öğrencilerimizi uluslararasılaştırma ve dünyayı tanıtmamıza ihtiyaç var'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Öğrencilerimizi uluslararasılaştırma ve dünyayı tanıma anlamında daha fazla aydınlatmanız gerekecek. Bizim için önemli olan bu ülkenin geleceği çocuklarımızın göz pırıltısı ve sizlerin mutluluğu
 21 Aralık 2019 12:06
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'Öğrencilerimizi uluslararasılaştırma ve dünyayı tanıtmamıza ihtiyaç var'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birikimler üzerine dünya çapında başarı hikayeleri yazmak gerektiğini belirterek, "Öğrencilerimizi uluslararasılaştırma ve dünyayı tanıma anlamında daha fazla aydınlatmanız gerekecek. Bizim için önemli olan bu ülkenin geleceği çocuklarımızın göz pırıltısı ve sizlerin mutluluğu." dedi.

Selçuk, Antalya'daki Turizm Belek Merkezi'nde bir otelde düzenlenen "10. Ulusal e-Twinning Konferansı"nda, bütün çabalarının, ortaya koymak istedikleri bütün projelerin amacının öğretmenlerin hissiyatı, birlikteliği ve paylaşımı olduğunu söyledi.

Bunun çok büyük projelerle çok büyük paralar harcayarak edinilecek bir şey olmadığına dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Sizlerin arkadaşlarınızla, çocuklarınızla, öğrencilerinizle birlikte ortaya koyduğunuz bu dünya çapındaki çalışmaları, enerjileri hayretle izledim. Bu çalışmaların bütün Türkiyemize örnek olması noktasında neler yapabiliriz oturup, kafa kafaya vereceğiz ve bunun için ayrı bir çalışma yapacağız. Eğitim aslında bir duygusal bağ kurmaktır, onunda en temelinde şefkat yatar. Şefkatiniz ve merhametiniz yoksa öğretmenlik sizin için bir geçim vasıtasıdır sadece. Bu şefkatin hayata yansıyan somut göstergesi de duygusal bağ kurmak, yani işinizle, öğrencinizle arkadaşlarınızla duygusal bir bağ kurmak. Bu bağı kurmadan başlatılan her projenin her işin bir şekilde 'bitse de gitsek' modunda yapıldığının farkındayım."

Bu çalışmalarla sadece öğrencilerin değil, öğretmenlerin biriktirdiği deneyimleri, kişisel gelişimin nereye gittiğini de dikkate almak gerektiğini aktaran Selçuk, öğretirken öğrenmenin, öğrenirken öğretmenin ve birlikte eğitim dünyasını inşa etmenin önemli olduğunu bildirdi.

- Güzelliklere birlikte imza atılacak

Söz konusu değerin tüm illere yansıması için bu manzarayı daha fazla paylaşmak gerektiğini belirten Selçuk, şöyle devam etti:

"Sizin ortaya koyduğunuz çalışmaların daha çok kişi tarafından bilinmesi lazım. Bunun için bizim özel bir gayret sarf etmemiz gerekiyor. Siz aslında bir adım koşarken bizim beş adım koşmamız lazım. Güzelliklere hep beraber imza atacağız. Yaptığınız işin uluslararası boyutunun olması, bilişimle ilgili olması, teknolojiye ait olması vesaire bunların elbette uluslararası bir değeri var. Fakat asıl yaptığınız iş, olması gerekenin somut olarak sadece sözle söylemle değil de 'İşte budur yani bizim yaptığımız gibidir. Biz bunu zaten yaptık' diyebileceğiniz bir atmosfer oluşturmuş olmanız çok değerli."

Öğretmenlerin disiplinlerarası çalışmayı gündeme getirmesinin önemli olduğunu vurgulayan Selçuk, doğanın matematik, coğrafya, fizik, tarih bilmediğini ancak bunların hepsini hamur, çamur ettiğini ve bir araya getirdiğini, bu bütünlüğe ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

- Birikimlilik esas

E-Twinning çalışmasında 10'uncu yıla gelindiğini, geçmişte tuğla koyan herkese teşekkür ettiğini belirten Selçuk, "Buralarda birikimlilik esastır. Bu birikimliliğin üzerine bizim dünya çapında başarı hikayeleri yazmak için fırsatlarımız olabilecektir. Eğer siz çocuklarımızın ve öğretmen arkadaşlarınızın bu meseleye dahil olmasında yeni çabalar sergilerseniz, bizim özellikle öğretmen destek noktası gibi benzer çalışmalarımızla, bu çalışmaların irtibatını güçlendirebilirsek hazır bir organizasyonel yapı ve çatı üzerinden faal bir duruş sergilememiz çok daha kolay olacaktır. Bunu önemsiyoruz. Çift kanatlılık diyoruz. 'Tek kanatla uçamayız.' diyoruz. Eğer sizin buraya getirdiğiniz duygudaşlık, kardeşlik birliktelik ortada ise bu çift kanatlılığı da zaten ortaya koymuş oluyor." diye konuştu.

Selçuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bütün çocuklarımızın dünyaya meydan okuyabilmesi için 'Bizim de dünyaya mesajımız var.' diyebilmesi için, 'Biz de buradayız, bu topraklarda dimdik, onurumuzla şerefimizle ayaktayız.' diyebilmesi için sizin onların ellerinden bu şekilde tutmaya devam etmeniz lazım. Onları uluslararasılaştırma ve dünyayı tanıma anlamında daha fazla aydınlatmanız gerekecek. Bizim için önemli olan bu ülkenin geleceği, çocuklarımızın göz pırıltısı ve sizlerin mutluluğu. Eğer mutlu iseniz çok mutluyuz, eğer mutlu değilseniz sürekli biz de gerçekten üzgünüz, mutsuzuz. Çünkü sizlerin yüreklerinizin çırpıntısını gittiğim her yerde hissediyorum."

Bakan Selçuk, daha sonra stantları gezerek bilgi aldı.
Anadolu Ajansı
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