'Yargı reformu, bu ülkenin refahı için kaçınılmaz'		 
Mini midi fırınlarda %50'ye varan indirim		 
Mecliste Urduca bilen tek milletvekili		 
İstanbul Trafik Vakfı araç çekme, kurtarma işlemi yapmayacak		 
İş yeri ve AVM açılışlarına 'eczane modeli' talebi		 
Doğa Koleji'nin satıldığını duyan temizlik işçisi böyle dans etti Video		 
2019'da aramızdan ayrılanlar... Foto Galeri		 
Advertisement
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Belediye Başkanı'nın yeğeni kazada hayatını kaybetti

Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
 21 Aralık 2019 12:41
Yazdır
Belediye Başkanı'nın yeğeni kazada hayatını kaybetti

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Sabah 05.00 sularında meydana gelen kazada Rize'den Artvin istikametine seyir etmekte olan ticari araç Arhavi Tüneli'nde önünde giden tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası araç hurdaya dönerken, araç içinde bulunan Burak Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Recep Ali Yıldırım ise yaralı olarak araçtan çıkartıldı. Kazada hayatını kaybeden Burak Yıldırım'ın Rize'nin Kalkandere ilçesi Belediye Başkanı Kenan Yıldırım'ın yeğeni olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gaziantep Üniversitesi personelini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı
21 Aralık 2019 12:05		 Üniversite öğrencisi uçakta fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti
21 Aralık 2019 10:22
Rüşvet tartışması alevlendi! '570 milyona belediyeye satayım'
21 Aralık 2019 10:17		 Çiftlikbank benzeri Arsabank: 40 milyon lira topladılar
21 Aralık 2019 08:45
Bir Çiftlik Bank kabusu daha: Arsa Bank'la 40 milyon liralık vurgun
21 Aralık 2019 01:41		 İki aile arasında arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü
20 Aralık 2019 20:53
Sahte profesör, Adalet Komisyon Başkanı'nı dolandırmaya çalıştı
20 Aralık 2019 20:39		 İzmir'de belediyenin basın çalışanlarına saldırı
20 Aralık 2019 19:28
Tapu'da yolsuzluk iddiası: 4'ü memur 10 sanık hakim karşısında
20 Aralık 2019 19:03		 Ankara'daki cinayetin zanlısı polis tutuklandı
20 Aralık 2019 18:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:45 - Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 110'uncu gününde13:18 - Bakan Pekcan:'Demir çelik üreticilerinin haklarını savunmayı sürdüreceğiz13:15 - 'Yargı reformu, bu ülkenin refahı için kaçınılmaz'13:14 - Tıp profesörü yarım kalan müzisyenlik hayalini yaptığı albümle tamamladı13:12 - Ulaştırma Bakanlığı 'Kanal İstanbul' için kapsamlı çalışacak13:10 - TBMM'de 353 saatlik bütçe maratonu13:06 - TBMM Genel Kurulu toplandı12:41 - Belediye Başkanı'nın yeğeni kazada hayatını kaybetti12:37 - Atlas Global, 26 Kasım'da durdurduğu uçuşlara tekrar başladı12:34 - AYM, iade olan personelin yöneticilik görevine iadesini engelleyen kritik maddeyi görüşecek
12:30 - Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı12:15 - Kardemir'den 'suç duyurusu' açıklaması12:11 - Mecliste Urduca bilen tek milletvekili12:06 - 'Öğrencilerimizi uluslararasılaştırma ve dünyayı tanıtmamıza ihtiyaç var'12:06 - KOSGEB'den KOBİ'lere 2020 müjdesi12:05 - Gaziantep Üniversitesi personelini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı12:01 - İstanbul Trafik Vakfı araç çekme, kurtarma işlemi yapmayacak11:50 - MEB özel öğrenciler için 81 ilde 'destek eğitim odası' oluşturdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
2016 tarihli genelgeye göre yasak olmasına rağmen, çocuğunuzun okul kantininde; çikolata ve cips ürünleri satılıyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Rüşvet tartışması alevlendi! '570 milyona belediyeye satayım'
AÖF sınav sonuçları açıklandı
Eren'in katilinin cenazesinde bir siyasetçi
İşçilerin gözü Külliye'ye çevrildi
Çiftlikbank benzeri Arsabank: 40 milyon lira topladılar
Mecliste Urduca bilen tek milletvekili
Trump Türkiye'ye yaptırımları içeren savunma bütçesini imzaladı
Vekillerden Bakan Gül'e: Kapanan adliyeler açılsın!
Üniversite öğrencisi uçakta fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti
Boğaz'da beklemenin günlük maliyeti 120 bin dolar
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ronaldo'nun yerden 2.56 m yükselmesi 3
çay 1
mai ve siyah 1
salkım söğüt 1
arda kardeşler 1
microoop 2
densizlik 1
ziraat bankasının simit sarayına ortak olması 1
her hastalığı üşütmeye bağlamak 2
amaçsızca yaşamaya çalışmak 1
SON İLANLAR
Ankara Türksat Haberleşme Kablo TV İşletme Aş 1 İşçi Alacak
Zonguldak Bakacakkadı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Tokat Horoz Tepesi İnş 1 İşçi Alacak
Manisa Gölmarmara Belediyesi 1 İşçi Alacak
İzmir Karşıyaka SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
İzmir Cibel Temizlik Hizmetleri 6 İşçi Alacak
İstanbul Mataş Geçici 5 İşçi Alacak
İstanbul Karturşaş 7 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak
Hatay Samandağ Belediyesi 2 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam