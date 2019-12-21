Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Belediye Başkanı'nın yeğeni kazada hayatını kaybetti
Artvin'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
|21 Aralık 2019 12:41
|Yazdır
Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
Sabah 05.00 sularında meydana gelen kazada Rize'den Artvin istikametine seyir etmekte olan ticari araç Arhavi Tüneli'nde önünde giden tıra arkadan çarptı. Kaza sonrası araç hurdaya dönerken, araç içinde bulunan Burak Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Recep Ali Yıldırım ise yaralı olarak araçtan çıkartıldı. Kazada hayatını kaybeden Burak Yıldırım'ın Rize'nin Kalkandere ilçesi Belediye Başkanı Kenan Yıldırım'ın yeğeni olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Gaziantep Üniversitesi personelini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı
21 Aralık 2019 12:05
|Üniversite öğrencisi uçakta fenalaştı, hastanede hayatını kaybetti
21 Aralık 2019 10:22
|Rüşvet tartışması alevlendi! '570 milyona belediyeye satayım'
21 Aralık 2019 10:17
|Çiftlikbank benzeri Arsabank: 40 milyon lira topladılar
21 Aralık 2019 08:45
|Bir Çiftlik Bank kabusu daha: Arsa Bank'la 40 milyon liralık vurgun
21 Aralık 2019 01:41
|İki aile arasında arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü
20 Aralık 2019 20:53
|Sahte profesör, Adalet Komisyon Başkanı'nı dolandırmaya çalıştı
20 Aralık 2019 20:39
|İzmir'de belediyenin basın çalışanlarına saldırı
20 Aralık 2019 19:28
|Tapu'da yolsuzluk iddiası: 4'ü memur 10 sanık hakim karşısında
20 Aralık 2019 19:03
|Ankara'daki cinayetin zanlısı polis tutuklandı
20 Aralık 2019 18:31