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TBMM'de 353 saatlik bütçe maratonu

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kuruldaki mesaisi 353 saat sürdü- Bütçe görüşmelerinde 9 bin 616 sayfa tutanak tutuldu
 21 Aralık 2019 13:10
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TBMM'de 353 saatlik bütçe maratonu

- Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kuruldaki görüşmeleri 353 saat sürdü.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 24 Ekim'de başlayan bütçe maratonunda 40 genel bütçeli kamu idaresi, 127 üniversite, 47 özel bütçeli kamu idaresi, 10 düzenleyici ve denetleyici kamu idaresi olmak üzere toplam 224 kamu idaresinin bütçesi müzakere edildi.

29 Kasım'a kadar süren görüşmelerde, 19 birleşimde 197 saat 23 dakika çalışma yürütüldü.

Komisyondaki yoğun çalışmanın ardından 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2018 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, 9 Aralık'ta Genel Kurula geldi.

Çalışmalarını hafta sonları dahil aralıksız sürdüren Genel Kurulda, bütçe görüşmeleri kapsamında 12 birleşimde 68 oturum gerçekleştirildi.

AK Parti hükümetlerinin 18, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ise ikinci bütçe kanun teklifinin Genel Kurul mesaisi 156 saat 19 dakika sürdü.

Bütçenin Komisyon ve Genel Kuruldaki görüşmelerinde 9 bin 616 sayfa tutanak tutuldu.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2020 yılı bütçesi, yapılan oylama sonucu kabul edildi.
Anadolu Ajansı
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