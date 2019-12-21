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Teknopark Ankara sivil İHA'lar için test merkezi kuracak

İvedik OSB Bölge Müdürü Fatih Öztepe: - "Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli izinleri aldık"
 21 Aralık 2019 14:00
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Teknopark Ankara sivil İHA'lar için test merkezi kuracak

İvedik OSB Bölge Müdürü Fatih Öztepe, OSB'nin büyük ortağı olduğu Teknopark Ankara'nın sivil amaçlı kullanılacak insansız hava araçları için test merkezi kuracağını belirterek, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) gerekli izinleri aldık." dedi.

Öztepe, Endüstri Gazetecileri Derneğinin (EGD) Teknopark Ankara'da düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Konuşmasında Teknopark Ankara ile OSB'nin faaliyetleri hakkında bilgi veren Öztepe, teknoparkın 2023 hedefleri arasında 50 milyon dolar ihracat ve istihdamı 2 bin 200 kişiye ulaştırmanın yer aldığını söyledi.

Bu tip toplantıların gazeteciler ve sanayicilerin iletişimlerinin artmasına katkı sağladığını dile getiren Öztepe, "Umarım sizin bu dayanışmanız diğer meslek mensuplarına da örnek olur." diye konuştu.

Toplantıda soruları da yanıtlayan Öztepe, özellikle yerli ürün kullanımı konusunda herkesin bilinçli davranması gerektiğini ifade etti.

Bir soru üzerine Öztepe, Teknopark Ankara'da ağırlıklı olarak savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge çalışmaları yürüttüğünü ve özellikle İHA'lar konusunda önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, geçmiş dönemde Türkiye'nin bu alandaki gücünü göstermek için Türk Silahlı Kuvvetlerine İHA hibe ettiklerini hatırlattı.

İHA'ların artık sadece askeri amaçlı değil sivil yaşamda da kullanıldıklarını anlatan Öztepe, bu konuda Teknopark Ankara'nın çalışmalarını yürüttüğü bir projeye ilişkin de bilgi verdi. Öztepe, "Sivil İHA'lar için Ankara'da test merkezi kuruyoruz. Bu konuda SHGM'den gerekli izinleri aldık, bu test merkezi 50 kilometrelik bir alanı kapsıyor." dedi.

Öztepe, konuyla ilgili ayrıntıların, önümüzdeki dönemde İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin tarafından kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

EGD Başkanı Ümit Uçar da derneğin bu yılın başında kurulduğunu belirterek, birçok ilde temsilci üyelerinin bulunduğunu bildirdi. Uçar, desteklerinden ötürü Hasan Gültekin'e de teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından basın mensupları, kuluçka merkezini ziyaret ederek bazı firma temsilcileriyle sohbet ettiler.
Anadolu Ajansı
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