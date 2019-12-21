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Çaldığı çelik kasayı ayağına düşürdü
Konya'da iş yerinden çelik kasa ve elektronik eşya çaldıkları iddia edilen 3 zanlı yakalandı- Şüphelilerden birinin hırsızlık esnasında düşürdüğü çelik kasanın altında kalan ayağını alçıya aldırdığı öğrenildi
|21 Aralık 2019 14:13
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Konya'daki iş yerinden çelik kasayla elektronik eşya çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Meram ilçesi Küçük Aymanas Caddesi'ndeki iş yerinden çelik kasa ve iki dizüstü bilgisayarın çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, tespit ettikleri 3 şüpheliden ikisinin suç kaydının olduğunu belirledi.
Harekete geçen ekipler, İbrahim Y. (24), Mehmet Ali B. (22) ve Mehmet B'yi (20) gözaltına aldı.
Şüphelilerden İbrahim Y'nin, hırsızlık esnasında çelik kasayı ayağına düşürdüğü, bu nedenle hastaneye giderek ayağını alçıya aldırdığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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